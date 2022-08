El PP de Sevilla acusa a Muñoz de "ocultar información" sobre el ficus de Triana: "No ha hecho públicos los informes"

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha acusado este martes al alcalde Antonio Muñoz de "ocultar información" sobre el ficus de San Jacinto --cuya titularidad y tala depende de la parroquia donde está ubicado, que pidió licencia para ello a la Gerencia de Urbanismo-- ya que "no ha hecho público ningún informe, algo que nos llama la atención". De la Rosa ha explicado que desde el PP, la semana pasada, se solicitó ver los informes técnicos a los que "alude" el gobierno municipal, pero "aún no hemos podido acceder a ellos".

"Desde el PP, creemos que Muñoz está ocultando información y si existen otras alternativas antes que la tala", ha manifestado de la Rosa, que ha añadido que "hay que garantizar la seguridad pero la tala debe ser la última solución", tal como ha recogido la formación política en una nota de prensa remitida.

El portavoz popular ha reiterado que "no conocemos ningún informe al respecto ni siquiera sabemos si desde la Gerencia Municipal de Urbanismo o Parques y Jardines se ha elaborado alguno, por lo que pedimos transparencia y que se hagan públicos dichos informes". Ha concluido que "no entendemos porque el gobierno municipal del PSOE oculta estos informes y no da a conocer si existen otras alternativas que no sea la tala, que debe ser la última opción, siempre que se garantice la seguridad de todos".