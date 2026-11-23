Ricardo Tarno y Silvia Heredia, a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil de Écija - PP DE SEVILLA

ÉCIJA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha defendido este lunes, 23 de noviembre, la necesidad de continuar con el servicio de seguridad ciudadana que presta la Guardia Civil en Écija (Sevilla) "para que cualquier vecino pueda seguir presentando denuncias en este puesto". "No vamos a permitir que se suprima ningún tipo de servicio público que permita la defensa y la protección de nuestra ciudad".

Así lo ha expresado la candidata número ocho en la lista del PP al Congreso por Sevilla en las Elecciones Generales de este domingo, Silvia Heredia, en un acto de campaña junto al número tres, Ricardo Tarno, junto a la Comandancia de la Guardia Civil.

La también alcaldesa ha esgrimido para ello "noticias recibidas por parte de la Subdelegación del Gobierno" acerca de la "necesidad de eliminar uno de los servicios más importantes que tiene este puesto: la competencia de seguridad ciudadana", más aún en un término municipal que es "el más extenso de toda la provincia y el octavo de España".

De su lado, Tarno ha insistido en que la localidad astigitana, "cabecera de comarca", mantenga sus servicios de seguridad pública "como han venido desarrollándolo hasta ahora". "Sin seguridad ciudadana es muy difícil la convivencia y ejercer el resto de derechos".

Al hilo de esto último, el candidato popular ha remarcado que su formación lleva en el programa de cara al 29N "medidas tan importantes como la modificación del Código Penal en lo que a la multirreincidencia de delitos se refiere".

Asimismo, ha añadido, se pretende aprobar una 'ley antiocupación' "para que en 48 horas, los 'okupas' salgan de la vivienda" y la "equiparación salarial" entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. "Tenemos que apoyar también, con una modificación legal, que los miembros de estos cuerpos sean considerados profesión de riesgo", ha abundado al respecto.