PP de Sevilla pide un refuerzo de personal en Lipasam "ante el riesgo de fracaso" del plan piloto de limpieza de Espadas

Publicado 29/09/2019 12:48:50 CET

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP solicitará en el Consejo de Administración de la Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla (Lipasam), que se celebra este lunes, que "ante la situación de insalubridad detectada en la ciudad, falta de limpieza viaria y plagas de roedores e insectos", la gerencia de la empresa y el Gobierno municipal adopten medidas urgentes, y exigirá por ello un refuerzo de personal "ante el riesgo de fracaso" del plan piloto de limpieza anunciado por el alcalde, Juan Espadas (PSOE).

La concejal del Grupo Popular y consejera del Consejo de Administración de Lipasam Evelia Rincón pide en una nota de prensa que "a la mayor brevedad" se realicen "todos los contratos de refuerzo necesarios para atajar las actuales deficiencias de limpieza de la ciudad", hasta que no sea extendida a todos los distritos la experiencia piloto del plan de limpieza que se iniciará en el Distrito Norte, apostillando que es necesario que dicho refuerzo de personal se ponga en marcha antes de Navidad.

Igualmente, "exigimos que de manera inmediata sean cubiertas todas las plazas de personal que legalmente puedan ser puestas en servicio, al objeto de ampliar cuanto antes la plantilla que realiza trabajos de limpieza en el servicio de Lipasam", ahonda.

En este sentido, manifiesta su temor de que el plan piloto que se va a poner en marcha en el Distrito Norte sea "un auténtico fracaso", ya que "los planes anteriores han fracasado". "Ya es hora de que Espadas asuma su responsabilidad, deje de culpar a otros y se ponga al frente de este problema, ya que la situación cada día es más insostenible y va a peor, solo hay que darse un paseo por los barrios", lamenta en este sentido.

Rincón recuerda que en el último Pleno el PP presentó una propuesta que fue aprobada para que se lleve a cabo la reorganización de Lipasam ante los elevados índices de suciedad y el estado de preocupación generalizado de la ciudad. Además, el portavoz del partido, Beltrán Pérez, pidió en dicho Pleno que el alcalde "se pusiera al frente del problema" y tome medidas. "Por ello, le instamos a que mañana presida el Consejo de Administración de Lipasam y aclare, entre otras cuestiones, sus planes de privatización de la empresa", reclama la concejal popular.

Igualmente, asegura que "son numerosas" las quejas de los ciudadanos que les llegan día a día para que el PP sea su altavoz y denuncien públicamente la falta de limpieza. "A pesar de todo ello, el Gobierno municipal hace caso omiso a las quejas vecinales, a nuestras denuncias públicas, y lo que es peor aún, niega reiteradamente lo evidente, que es que la limpieza se está convirtiendo en un mal endémico en Sevilla", subraya Rincón, que critica a Espadas por ser "un alcalde que acusa a los sevillanos y que se basa en el incivismo como excusa para no reconocer su fracaso en la gestión de Lipasam".

Rincón reitera que "el anuncio de la privatización de Lipasam demuestra que no cree en una empresa pública que no sabe dirigir" y que Espadas tiene tres años y nueve meses para "cumplir lo que en el mandato anterior no supo hacer". "Ya debe abandonar el marketing y ofrecer soluciones reales ante el grave problema de la limpieza que hay en Sevilla", concluye.