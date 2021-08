El PP de Sevilla reclama a Espadas medidas encaminadas a "atraer un turismo de calidad"

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha pedido este martes al equipo de gobierno que "trabaje para implantar medidas" encaminadas a "atraer un turismo de calidad", en lugar de "poner limitaciones y restricciones que dificulten el desarrollo de la principal actividad económica" de la ciudad.

En una nota de prensa, el portavoz municipal del PP, Juan de la Rosa, ha señalado que "una industria tan importante para Sevilla como el turismo no merece estos anuncios alarmistas por parte del gobierno local", en relación a "la idea de disminuir la afluencia de turistas en el centro" y ha añadido que en Sevilla hay que "recuperar" un turismo de calidad "que genere riqueza en la restauración, en los hoteles y en todo el sector servicios".

Así, el portavoz popular ha destacado que "es una auténtica irresponsabilidad salir diciendo que se quiere disminuir el turismo en el centro, y más ahora que se está activando de nuevo los desplazamientos por todo el mundo"; y ha resaltado que "en lugar de limitar, el alcalde, Juan Espadas (PSOE), tiene que ofrecer alternativas, diseñar otras rutas turísticas para que no se concrete todo alrededor de las zonas que son patrimonio de la humanidad".

De igual modo, De la Rosa ha responsabilizado a Espadas de la "baja calidad" de gran parte del turismo que llega a la ciudad. "Si se ofrecen servicios de tercera y si no se realiza una buena planificación en la oferta de ocio, cultural y turística, es difícil conseguir resultados, y como no les gusta el turismo que están promoviendo lo quieren limitar".

"Regular el acceso de turistas al centro no deja de ser un parche a unas políticas que no han dado sus frutos", ha añadido el concejal popular, al tiempo que ha señalado que "potenciar el turismo como principal sector de la ciudad no está reñido con la protección de la vida vecinal en el Casco Antiguo, la convivencia entre ambos y el respeto a las ordenanzas".

Por último, Juan de la Rosa ha manifestado que "Sevilla es una ciudad turística que no puede dar un paso atrás. Ahora que se ve le fin a la pandemia, no se pueden poner limitaciones que alejen a los visitantes hacia otras provincias con menos historia, patrimonio y atractivos".