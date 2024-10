El PP de Sevilla reclama "explicaciones" a Fernández por la quiebra de Burguillos Natural y que ayude al Ayuntamiento

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha reclamado este martes "explicaciones" al presidente de la institución, el socialista Javier Fernández, tras declarar la Audiencia desierto el recurso de la sociedad provincial Prodetur contra la sentencia del ámbito Mercantil sobre las responsabilidades del concurso de acreedores declarado en 2009 respecto a la empresa pública Burguillos Natural, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de dicha localidad y de forma minoritaria por Prodetur, extremo adelantado por ABC.

En el escrito de calificación formalizado en 2018 por los administradores concursales de la sociedad Burguillos Natural ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, los mismos solicitaban declarar culpables del concurso de acreedores de la entidad a los administradores de hecho o de derecho de la misma, entre ellos los exalcaldes socialistas José Juan López y Mariana Pérez y el representante de la sociedad provincial Prodetur en la citada sociedad municipal.

Ante dicho auto que según señala Torres declara desierto el recurso de Prodetur a la sentencia inicial sobre la culpabilidad en el concurso de acreedores, ratificando la pena de dos años de inhabilitación, el portavoz del PP ha avisado de que "todo lo ocurrido en el marco que ha llevado al municipio sevillano de Burguillos a la quiebra es una muestra clara de la negligente y catastrófica gestión socialista allá donde gobierna, en este caso desde la administración municipal y provincial".

"La diputación de Sevilla ha sido participe y es responsable de la ruina y quiebra de Burguillos. Tiene la obligación de poner en marcha los mecanismos económicos necesarios para ayudar a este municipio y a sus vecinos", ha aseverado además Martín Torres.

Por su parte, el alcalde popular de Burguillos, Domingo Delgado, ha criticado junto a Martín Torres "el hecho de que la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, el exalcalde socialista y los exconcejales, "a pesar de su implicación directa en la quiebra y ruina del municipio, pidiera judicialmente la condena de 23 millones de euros al Ayuntamiento". "Que la Diputación pidiera que se condene a uno de sus ayuntamientos al pago de casi 23 millones", lo que ha calificado de "una vergüenza".

"Es deleznable que quien tiene que ayudar a los ayuntamientos no sólo no lo haga sino que pida el pago de nada menos que de 23 millones de euros". "La Diputación es responsable, y como tal no puede ponerse de lado y dar la espalda a nuestro municipio. Reclamamos que la Diputación preste la ayuda necesaria a Burguillos para que no pierda el patrimonio de todos los burguilleros", ha sentenciado.