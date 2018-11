PP Sevilla reclama a la Junta personal sanitario en los colegios para los niños enfermos "que lo requieran"

Publicado 08/11/2018 13:46:14 CET

MARCHENA (SEVILLA), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, personal sanitario en los colegios para los niños enfermos que lo requieran y que así "no ocurran casos como los del pequeño Abel".

Los populares han explicado en un comunicado que en los centros educativos "hay una media de 500 niños entre primaria y secundaria, y que hay muchos pequeños con diferentes patologías que pueden necesitar ayuda sanitaria en cualquier momento del horario escolar" y han criticado "los recortes de medios y personal en el centro de salud" de Marchena.

Virginia Pérez, en una visita a Marchena acompañada por la portavoz popular en el Ayuntamiento, Esther Álvarez, ha lamentado que "a pesar de que es obligación de la Junta garantizar la escolarización de un menor, el pequeño Abel lleva desde el curso pasado sin ir al colegio porque la Junta de Andalucía no asigna a su centro educativo un enfermero que pueda atenderle si sufriera un paro cardiaco".

"Lamentablemente, Abel tiene una enfermedad rara que, ante una de sus crisis puede padecer un ataque cardiaco ante el que solo tienen cuatro minutos para poder actuar", ha explicado, a la vez que ha insistido en que este hecho "obliga al centro a que haya siempre un profesional sanitario que le pueda atender en el colegio si tuviera uno de estos episodios".

Sin embargo, la popular ha añadido que "a pesar de que padres, comunidad educativa, ayuntamiento y partidos políticos llevan meses reclamando una solución que pasa por la asignación de un enfermero al colegio para que se pueda garantizar su escolarización", la Junta de Andalucía "sigue mirando para otro lado", mientras que el menor, este año, "tampoco está asistiendo a clases porque, en estos momentos, le puede costar la vida".

Pérez ha lamentado que "el caso de este niño es solo uno de los ejemplos de incompetencia de la Junta y una absoluta muestra de insensibilidad de Susana Díaz", pero ha agregado que "hay muchos otros menores con diferentes enfermedades que también pueden necesitar en un momento dado un enfermero", toda vez que ha reclamado a la presidenta de la Junta que "asegure el personal sanitario en los colegios" donde existan niños que lo requieran.

La presidenta popular ha acusado a Susana Díaz de que "sólo en casas gratis para sus altos cargos se gasta más de 60.000 euros cada mes". "Para el PSOE está claro cuáles son sus prioridades y prefiere poner la casa a sus afines que poner enfermeros en centros educativos con niños enfermos que lo necesitan", ha criticado.

"Desde el PP de Sevilla exigimos a Susana Díaz y a la Junta de Andalucía que pongan fin a esta situación inadmisible y aunque sea por una vez, cambie su prioridad de solucionarle la vida a los socialistas por, en este caso, solucionarle la vida a un sevillano que lo necesita", ha solicitado.

EL CENTRO DE SALUD

Por otra parte, la presidenta popular ha alertado de que "los constantes recortes en medios y personal en el centro de salud del municipio" y que, "en muchos casos, supone un déficit importante en la atención sanitaria y hasta pone en riesgo la salud de los marcheneros".

"En estos momentos, el centro de salud atiende a una población de casi 20.000 habitantes y, en lugar de mejorar cada año la atención sanitaria y de que el PSOE y la Junta cumplan sus promesas para mejorar la sanidad en el municipio, cada año nos van reduciendo los médicos, las especialidades y los recursos", ha explicado la popular.

Virginia Pérez ha lamentado que en estos momentos "no hay internista, ni ginecólogo, se ha estado meses sin traumatólogo y ahora solo viene una vez a la semana, no hay enfermeros ni cubren las bajas ni las vacaciones y no hay urgencias pediátricas".

"En verano solo se tienen urgencias y el servicio de radiografías y matrona ha pasado de cinco días a la semana a solo tres", ha agregado.

"De hecho, hay convocado un paro diario del personal sanitario de diez minutos hasta el próximo 27 de noviembre para poder atender dignamente a los pacientes, que desde el Partido Popular se apoya, para conseguir una sanidad pública de calidad que nunca se ha tenido con el Gobierno socialista", ha afirmado la popular.

Según Virginia Pérez, "si cualquier vecino tiene una urgencia o un problema importante tiene que desplazarse hasta el Hospital de Osuna o incluso hasta Sevilla" y ha criticado que "la Junta ha eliminado hasta el autobús que cubría el servicio hasta el hospital de Osuna, con lo que los marcheneros también tienen que buscarse la vida ir a una urgencia a Osuna".

Por último, la presidenta del PP de Sevilla ha lamentado que "mientras Susana Díaz le niega una salud digna a los marcheneros y a niños enfermos como Abel, hay más de dos millones de euros de la Patrica que la Junta le debe a Marchena desde hace cinco años".