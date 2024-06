El presidente del Comité Paralímpico abre en la UPO de Sevilla el 17 Congreso Europeo de Actividad Física Adaptada

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, abre con una conferencia inaugural, titulada 'Paralympic Games – the ambition to be the most transformational event of the planet, and what is the role of science and research to achieve that', la 17ª edición del Congreso Europeo de Actividad Física Adaptada (Eucapa) 2024, bajo el lema 'Participación e inclusión en el deporte para la calidad de vida: horizonte París 2024' que comienza este miércoles en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Darán comienzo así las sesiones de un Congreso programado hasta el próximo viernes y organizado por la Federación Europea de Actividad Física Adaptada (Eufapa), en el que serán presentadas más de 170 ponencias y que contará con expertos y expertas internacionales de más de 20 países sobre los últimos hallazgos y evidencias en el ámbito de la actividad física y del deporte de personas con discapacidad, con los Juegos Paralímpicos de París 2024 como tema central, según ha indicado la Universidad en una nota de prensa.

Previamente, esta tarde a las 20 horas, tendrá lugar una ceremonia inaugural en el Casino de la Exposición de Sevilla, presidida por Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide; Aija Klavina, presidenta de EUFAPA; Santiago García-Dils, de Sevilla City Office; y Gerardo Bielons, presidente del comité organizador del Congreso.

Los trabajos presentados durante el Congreso girarán en torno a cuatro ejes: alto rendimiento en el deporte paralímpico y París 2024; educación física y deporte inclusivo; el ejercicio para la salud y para la rehabilitación física; y el ocio y los valores en la actividad física para personas con discapacidad. Como principales ponentes, junto a Andrew Parsons, intervendrán Hayley Fitzgerald, de la Leeds Beckett University ('The Promise and Perils of Intersectionality: Considerations for APA Research and Practice'); Kirstie Simpson, de la University of Chester ('Inclusive Employment and Workforce Development'); o Adolfo Cangas, de la Universidad de Almería ('Mental Health, Physical Activity, and Sport: An Area to Discover').

Javier Pérez Tejero, presidente electo de Eufapa y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, y Hernán Ariel Villagra, de la Universidad Autónoma de Madrid, presiden el comité científico de este simposio internacional, del que Antonio Fernández Martínez, vicerrector de Campus Saludable y Deporte de la UPO destaca el panel de ponentes y científicos del Deporte y el número de comunicaciones "que garantizan que el congreso sea un éxito".

Eucapa 2024 tendrá lugar en el campus de la Universidad Pablo de Olavide del 12 al 14 de junio, con la colaboración del Comité Paralímpico Español, la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo, Sevilla Congress and Convention Bureau, y la organización de Events GB.