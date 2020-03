El presidente de la patronal de Sevilla avisa que habrá "muchos más ERTE" y señala que deben ser "la única herramienta"

Recuerda que la otra opción "son los expedientes de regulación de empleo y los despidos, mucho más dañinos"

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Después de que fruto de las restricciones a la movilidad y la actividad económica implícitas en el estado de alarma decretado contra la propagación del coronavirus Covid-19, las empresas hayan solicitado ya 10.024 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con incidencia en la provincia de Sevilla, el presidente de la Confederación Empresarial Sevilla (CES) Miguel Rus, ha augurado que "en los próximos días y semanas se van a presentar muchos más ERTE" dada la prórroga del estado de alarma, defendiendo que se trata de "la herramienta adecuada" para poder "recuperar" la actividad una vez sea superada esta crisis.

En declaraciones a Europa Press, Miguel Rus ha señalado el mencionado número de solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo formalizadas en la provincia de Sevilla, recordando que como consecuencia de la "gravísima" situación sociosanitaria suscitada por la expansión del Covid-19 y las severas restricciones del estado de alarma, muchos negocios han visto reducida "a cero" su posibilidad de funcionar.

Al respecto, ha avisado de que "en los próximos días y semanas se van a presentar muchos más ERTE" dada la prórroga del estado de alarma ya aprobada en el Congreso de los Diputados para prolongar las restricciones hasta el 12 de abril a fin de contener la propagación del coronavirus Covid-19, que suma ya 64.059 contagios confirmados en toda España y 4.858 muertos, y "la previsible" nueva ampliación del periodo de vigencia del estado de alarma.

Ante ello, según ha defendido, los ERTE constituyen "la mejor y única herramienta que deben aplicar los empresarios en estas circunstancias tan excepcionales, para que sea una medida temporal mientras dure esta situación de parálisis de la economía" y así poder "reanudar la actividad y recuperar el empleo y la velocidad económica" una vez superada la crisis sanitaria.

Los empresarios, según Miguel Rus, son de hecho "los primeros interesados en seguir trabajando", lo que le ha llevado a insistir en que los ERTE son "la herramienta adecuada" para hacer frente a esta "situación sin precedentes". La otra opción, según avisa, "son los expedientes de regulación de empleo y los despidos, mucho más dañinos para las empresas, el trabajo y la economía".

EN CONTRA DE LA PARALIZACIÓN "TOTAL" DE LA ECONOMÍA

En ese contexto, y ante las voces que abogan por paralizar por completo las actividades productivas para reforzar el confinamiento en los hogares implícito en el estado de alarma y frenar mejor la propagación del coronavirus Covid-19, Miguel Rus ha alertado de que la suspensión "total" de la economía "llevaría a la quiebra y ruina de muchas empresas y a la destrucción del tejido productivo de la provincia", por lo que ha rechazado tal opción.

En paralelo, ha expuesto que las medidas aprobadas por las instituciones para respaldar a las empresas y autónomos ante la suspensión de sus actividades "no han llegado" aún "a las empresas, Pymes, micropymes y autónomos". "Ya son 15 días de paralización y esta situación está afectando de forma muy grave a muchos sectores cuya paralización ha sido total", como es el caso de la hostelería, el turismo o la educación, por ejemplo, ha enfatizado Miguel Rus reclamando "medidas ágiles, simplificadas y a disposición inmediata de las empresas para que no mueran con la consiguiente destrucción de empleo".

"LIQUIDEZ" PARA LAS EMPRESAS

Además, ha reclamado "ayuda" al tejido productivo en materia de fiscalidad y financiación. Las empresas, según ha precisado, están requiriendo "liquidez para hacer frente a los compromisos de pago y poder recuperarse en el menor tiempo posible". "Si no se garantiza esa liquidez y las medidas no están a disposición inmediata, no se va a evitar que la mayoría de Pymes, micropymes y autónomos, que suponen el 98 por ciento (del tejido productivo) de la provincia, terminen en quiebra y destruyendo todo el empleo".

Finalmente, Rus ha pedido a los empresarios "extremar las medidas de seguridad" en sus plantillas para combatir la expansión del coronavirus Covid-19, reclamando a las instituciones que "pongan a disposición de las empresas los recursos de protección necesarios para desarrollar la labor con el menor riesgo de contagio posible", toda vez que no pocos colectivos de servicios públicos avisan de su lado de la escasez de materiales de protección contra el virus.