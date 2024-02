El prestigioso pianista estadounidense David Hazeltine protagoniza este sábado un concierto en en Assejazz

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso pianista estadounidense David Hazeltine protagonizará un concierto este sábado en Assejazz, en la sala que la Asociación Sevillana de Jazz tiene en la Calle Escarpia, 2.

David Hazeltine es uno de los pocos pianistas contemporáneos que domina todas las principales habilidades musicales, desde la improvisación y la técnica hasta el acompañamiento, los arreglos y la composición. Aún más impresionante, David es el raro artista capaz de innovar en cada categoría. Por lo tanto, no sorprende que sea el pianista de jazz contemporáneo más grabado de nuestro tiempo, habiendo grabado treinta y cinco CD como líder y cientos más como acompañante, en varios sellos importantes a nivel mundial.

Originario de Milwaukee, David tocaba en clubes cuando era preadolescente y, antes de llegar a la mayoría de edad, ya estaba atrayendo la atención y el respeto de leyendas del jazz como Sonny Stitt y Chet Baker. Lo instaron a mudarse a la ciudad de Nueva York, lo que hizo en 1992. Su grupo cooperativo "One For All", con el gran tenor Eric Alexander, ha obtenido elogios de la crítica con su impresionante discografía de 16 CD y conciertos en vivo en todo el mundo, incluidas apariciones en el North Sea Jazz Festival y el Newport Jazz Festival.

Ha trabajado con algunas de las leyendas del jazz más respetadas del mundo, incluidas James Moody, Eddie Harris, Jon Faddis, Joe Henderson, Pepper Adams, Jon Hendricks y Marlena Shaw. En esta ocasión, lo acompaña un elenco de lujo: Joan Codina al contrabajo y Xaver Hellmeier a la batería.