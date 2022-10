El presupuesto andaluz para 2023 prevé seis millones para el centro de drones que impulsa la US (Sevilla) y FADA Catec

Archivo - Imagen aérea del Parque Científico Tecnológico Cartuja, donde irá el Centro de Innovación de Vehículos Aéreos no Tripulados.

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futuro Centro de Innovación de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV en sus siglas en inglés), que impulsa la Universidad de Sevilla (US) y la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial FADA-Catec, va a contar en 2023 con una partida de seis millones de euros para poner en marcha este proyecto con el que Andalucía busca "tomar una ventaja decisiva en el segmento de las aeronaves no tripuladas", tal como lo presentó la Junta de Andalucía en una nota de prensa en la que confirmaba su colaboración con esta iniciativa.

Este anuncio coincide con la recta final para la presentación de solicitudes para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Sevilla opta a acoger este organismo gubernamental, uno de los primeros que quiere descentralizar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En estos últimas días, el Comité Director de la candidatura de Sevilla, impulsado por el Ayuntamiento, ha venido recabando el apoyo de empresas, asociaciones patronales, sindicatos, universidades, centros de investigación y administraciones con el que dar forma a la propuesta que formalizará la capital hispalense.

Los presupuestos andaluces para el próximo año, aprobados este viernes por el Consejo de Gobierno, recogen esta primera partida para el Centro de Innovación de Vehículos Aéreos no Tripulados, que se desplegará entre el Parque Empresarial Aerópolis y Tablada y que está enmarcado dentro de un proyecto aeronáutico y aeroespacial diseñado por la Universidad de Sevilla. Hasta 2027, las cuentas de la Junta prevén una inversión total de 17,5 millones de euros.

El centro, además del apoyo de la Junta, cuenta con la colaboración de Andalucía Aeroespace, Airbus y el Ejército del Aire. El equipamiento persigue favorecer la transferencia del conocimiento que se va a generar mediante esta iniciativa a las empresas, haciendo especial énfasis en las pymes, mediante un plan específico de difusión y transferencia de resultados para promover la investigación y la innovación en el tejido empresarial.