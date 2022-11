El primer Ranking QS de Sostenibilidad reconoce el papel de la Universidad de Sevilla en la investigación de los ODS

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Ranking QS de Sostenibilidad 2023, donde se analizan los esfuerzos que las universidades están haciendo respecto a los desafíos mundiales medioambientales y sociales, sitúa a la Universidad de Sevilla (US) en el rango 341-360, destacando la investigación relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la posición 178 mundial.

El ranking se construye sobre dos categorías: Impacto medioambiental e Impacto social. En la categoría de Impacto social, la US destaca ocupando la posición 266 a nivel mundial, siendo el impacto de la educación el indicador mejor valorado, ocupando la posición 178. Por su parte, en la categoría de Impacto medioambiental, la US ha sido clasificada en el puesto 384 mundial, obteniendo la investigación sostenible el mejor posicionamiento mundial, según la nota de prensa remitida por la institución académica este jueves.

El nuevo QS World University Rankings: Sostenibilidad 2023 es un ranking de los denominados sintéticos, donde se consigue el 100% de la puntuación ponderando una serie de indicadores, agrupados en dos categorías: Impacto medioambiental e Impacto social. Los pesos de los indicadores suman el 100 % para cada categoría, y cada categoría a su vez contribuirá con el 50 % de la clasificación general.

De esta forma, la categoría del Impacto medioambiental se estructura en los indicadores: Educación sostenible (40%), Instituciones sostenibles (35%) e Investigación sostenible (25%). La categoría de Impacto social se analiza a través de los siguientes indicadores: Empleo y oportunidades (20%), Igualdad (30%), Calidad de vida (10%), Impacto de la educación (20%) e intercambio del conocimiento (20%).

Respecto a otros rankings de QS, en la edición 2023 del QS World University Ranking la Universidad de Sevilla se sitúa en el TOP 39,5% mundial, mejorando en 3 puntos porcentuales desde la edición anterior y en más de nueve puntos desde el año 2021. Esto hace que la US se sitúe en la horquilla 561-570 de las mejores universidades del mundo, manteniendo su posicionamiento respecto ediciones anteriores.

Con respecto a la Reputación Académica, la US se encuentra entre las 300 universidades mejor valoradas a nivel mundial, concretamente en la posición 227, mejorando diez posiciones y más de dos puntos de valoración respecto a la edición anterior. También cabe destacar las colaboraciones internacionales en investigación con instituciones de educación superior y centros de investigación.

Esta amplia red internacional de investigación hace que la US se sitúe en el puesto 109 a nivel mundial. La mejora de la US se refleja en los 21,9 puntos de valoración general, mejorando respecto a ediciones anteriores de forma continuada. Por último, la Universidad de Sevilla se mantiene entre las 500 mejores del mundo en las cinco áreas del Ranking QS by Subject edición 2022 (la edición 2023 aún no ha sido publicada), experimentando una mejora en la puntuación de las cinco grandes áreas a nivel mundial y escalando posiciones en cuatro de ellas.

Las mejores clasificadas siguen siendo Artes y Humanidades en la posición 257 y la Ingeniería y Tecnología en la posición 259 mundial (Figura 4). A nivel de disciplinas, la Universidad se posiciona entre las 200 mejores del mundo en siete disciplinas y entre las 500 mejores del mundo en 20 disciplinas más. La Universidad destaca en Gestión de Hostelería y Ocio en posición 51-100 mundial; y en Arqueología en posición 101-150.