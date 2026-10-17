El primer tramo de la calle Trajano de Sevilla abre al tráfico el 19 de octubre mientras avanzan las obras de Emasesa

Obras de Emasesa en la calle Trajano de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que el próximo 19 de octubre a las 12,00 horas está prevista la apertura al tráfico de la calle Trajano en el tramo comprendido entre la Alameda de Hércules y la calle Conde de Barajas, correspondiente a la fase 1, donde han finalizado los principales trabajos y se acaba de ejecutar el aglomerado.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, Emasesa continúa avanzando en las obras de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Trajano, una actuación que "se desarrolla por fases y cuya planificación se ha ido ajustando para coordinar los trabajos y optimizar su ejecución".

El Ayuntamiento ha explicado que la ejecución de esta fase "ha requerido más tiempo del previsto inicialmente", entre otros motivos por "la coordinación de los trabajos con otras actuaciones que se desarrollan en el entorno". Mientras tanto, el resto de la calle Trajano permanecerá cortado al tráfico conforme avance la obra.

En la fase 2, entre Santa Bárbara y San Miguel, las nuevas redes ya se encuentran instaladas hasta San Miguel y los trabajos se concentran actualmente en la pavimentación. Según lo previsto, en Navidad "debería estar terminado el acerado de los números impares y el de los pares en ejecución".

En paralelo, Emasesa ha adelantado el comienzo de la fase 3, entre San Miguel y Aponte, que en la planificación inicial estaba prevista para después de Navidad. Los trabajos de instalación de las redes han comenzado ya y, si su desarrollo y las condiciones meteorológicas lo permiten, la previsión es finalizar esta parte de la intervención hacia mediados de noviembre. Posteriormente continuará la pavimentación procedente de la fase 2.

Por su parte, la fase 4, entre Aponte/Javier Lasso de la Vega y la plaza del Duque, avanzó durante el verano con la ejecución de las redes. Este tramo permanece actualmente cortado al tráfico y está pendiente de completar la pavimentación, que se prevé desarrollar durante los próximos dos meses, con el objetivo de que esté acondicionado para Navidad a falta del aglomerado definitivo.

El Consistorio ha destacado que Emasesa trabaja con el objetivo de avanzar "todo lo posible" antes del periodo navideño y dejar la calle Trajano "lo más despejada posible" para esas fechas. No obstante, la evolución de determinadas fases "estará condicionada por el propio ritmo de ejecución de los trabajos y por las condiciones meteorológicas, por lo que las fechas previstas se ajustarán en función del desarrollo de la obra".

El plazo contractual fija la finalización de las obras el 29 de marzo de 2027, "si bien existe el compromiso de concluir los trabajos antes de Semana Santa". La planificación contempla como objetivo el 19 de marzo y, si la evolución de los trabajos resulta favorable, la actuación podría finalizar incluso antes.