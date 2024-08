Profesionales de Viviendas Turísticas ven inviable cortar el agua a las ilegales y avisan de "mensaje negativo"

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvpro) ha manifestado este viernes que no comparte la pretensión del alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, de que la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) interrumpa el suministro a los pisos turísticos en situación de irregularidad; porque "jurídicamente" no prosperaría y además supone un "mensaje negativo" en términos de destino.

En declaraciones a Europa Press, Francisco Javier Gutiérrez, vocal de Avvpro, ha evaluado esta medida que según el alcalde de Sevilla está destinada a "actuar con firmeza y tolerancia cero en aquellos casos en los que no se cumpla con los requisitos que marca la normativa y (las viviendas turísticas) estén operando de forma irregular".

Al respecto, ha precisado que la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía está "a favor de toda regulación" orientada a actuar "contra la oferta ilegal", sobre todo porque la misma supone una "competencia desleal" para los empresarios.

No obstante, ha explicado que si el Ayuntamiento desea endurecer la lucha contra las viviendas turísticas ilegales debe hacerlo "desde la legalidad jurídica", recordando que tales inmuebles, por más que ejerzan su actividad sin autorización, "no dejan de ser viviendas que el resto del año", o sea más allá de la temporada turística, "a lo mejor no alojan sólo a turistas".

"Si en casos como la ocupación (ilegal de viviendas residenciales) no es posible cortar el agua, esta medida está un poco cogida con pinzas y se entiende que tampoco podrían hacerlo", ha dicho Francisco Javier Gutiérrez; avisando además de que esta medida implica un "mensaje negativo para el destino", porque transmite al turista el riesgo de que le interrumpan el suministro de agua, pues los viajeros "alquilan su alojamiento a través de plataformas digitales como Airbnb, donde todo lo que se publica es legal", pero sólo "supuestamente". A su entender, se trata de una medida "populista y verano".

Así, ha dicho que Avvpro ha propuesto varias veces al Ayuntamiento tanto "una mesa de trabajo con todos los actores implicados para buscar una solución conjunta", como confeccionar "un registro legal de viviendas de uso turístico" en Sevilla, para "cruzarlo" con las ofertas publicadas en las plataformas digitales y comunicar a las mismas "las viviendas que no son legales para que las quiten".