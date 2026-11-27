La profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) de la Universidad de Sevilla, Juana Martínez Heredia. - US

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) de la Universidad de Sevilla, Juana Martínez Heredia, ha sido seleccionada como una de las diez finalistas de los Premios Educa Abanca a la Mejor Docente de España 2026, en la categoría de Universidad. Estos galardones reconocen la labor del profesorado y su compromiso con la calidad educativa, las buenas prácticas docentes y la dedicación a la enseñanza.

Juana Martínez Heredia es ingeniera de Telecomunicación (1999) y doctora en Ingeniería de Telecomunicaciones (2006) por la Universidad de Sevilla. Desde 2024 es profesora titular de Universidad en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la ETSi. Su actividad investigadora se centra en el diseño de circuitos y sistemas electrónicos para aplicaciones de comunicación, control industrial y aeronáutica.

Además, cuenta con dos sexenios de investigación reconocidos y una trayectoria que incluye 20 publicaciones en revistas indexadas en JCR. En el ámbito de la innovación docente, ha desarrollado iniciativas orientadas al aprendizaje práctico y multidisciplinar de la ingeniería, entre ellas el diseño y construcción de drones como herramienta educativa.

En concreto, la selección se ha realizado a partir de las candidaturas presentadas y de la valoración de los méritos de los docentes por parte del Comité de Baremación de los Premios, que ha aplicado los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. En esta décima edición, el certamen ha seleccionado a diez finalistas en cada una de sus seis categorías.

DOCENTES QUE DESTACAN

Los Premios Educa Abanca tienen como objetivo distinguir a docentes que destacan por su práctica educativa y su dedicación profesional. El reconocimiento abarca las distintas etapas y modalidades de enseñanza, desde la educación infantil hasta la universitaria, e incluye también la formación profesional y la educación no formal.

En concreto, las seis categorías que integran los premios son: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, Educación No Formal, Formación Profesional y Universidad.

La gala de entrega de los Premios Educa Abanca a la Mejor Docente de España 2026 se celebrará en enero de 2027 en A Coruña. En ella se darán a conocer las puntuaciones obtenidas por los finalistas y los nombres de los docentes ganadores de cada categoría. Cada ganador recibirá una estatuilla, un diploma acreditativo y un premio económico de 1.000 euros.

La presencia de Juana María Martínez Heredia entre los diez finalistas de la categoría de Universidad supone un reconocimiento a su labor docente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.