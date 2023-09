El profesorado del IES Diamantino García de Sevilla avisa de "falta de personal, ratios al límite y graves carencias"

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesorado del instituto de educación secundaria (IES) Diamantino García Acosta, ubicado en el populoso barrio de Cerro Amate de Sevilla capital, ha avisado este viernes de que el centro ha comenzado el nuevo curso con un "grave déficit de recursos", reclamando una serie de medidas "de urgencia".

En un marco en el que la consejera de Educación, Patricia del Pozo, ha defendido que el sistema educativo público andaluz cuenta este nuevo curso con la cifra "récord" de 107.791 maestros y profesores, acusándola la oposición de "manipular" los datos; los profesores del IES Diamantino García Acosta resumen que la situación del centro se traduce en "falta de personal docente y no docente, ratios (de alumnos por aula) al límite máximo permitido por la legislación vigente y graves carencias en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo", aspecto este último para el cual la consejera aseguraba que pesaba un incremento de recursos humanos.

Frente a ello, el profesorado de este instituto expone que el mismo no dispone "de aula de acogida ni de profesorado en el aula de adaptación lingüística, a pesar de la existencia de alumnado extranjero que no puede atenderse adecuadamente", además de que los dos cursos de Primero de ESO tienen "la ratio máxima legal" de 30 alumnos", once de los cuales tienen necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE); y la plaza de educación social "ha sido suprimida".

Según la plantilla docente de este instituto, esta situación "no es nueva". "Desde hace años, la comunidad educativa del centro reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP los recursos que por ley le corresponden a este instituto de especial dificultad situado en uno de los barrios más pobres del Estado", enfatiza el profesorado, precisando que su última reclamación a la Administración educativa se remonta al mes de marzo y no se ha traducido en "medidas".

Igualmente, los docentes alertan de la carencia de personal administrativo y de una "insuficiente "plantilla de limpieza", reclamando "de urgencia" la bajada de la ratio en todos los cursos y especialmente en Primero de ESO, donde "se debería crear una unidad más"; recursos específicos para la atención al alumnado con NEAE, restitución de la figura de educación social; "incorporación inmediata del personal administrativo que corresponde; aumento de la plantilla de limpieza y asignación estable de la enfermería de referencia".