Programación del Lope de Vega de Sevilla hasta mayo: Grandes nombres internacionales y homenaje a la Generación de 27

Archivo - Interior del Lope de Vega tras las obras de rehabilitación. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega ha presentado los 23 títulos que completarán su programación entre enero y mayo de 2027, la primera temporada propia del teatro tras su reapertura, inaugurada oficialmente el pasado mes de septiembre con la Bienal de Flamenco de Sevilla y que albergará obras de teatro, danza, flamenco, zarzuela y música antigua.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, estos espectáculos combinarán a algunas de las grandes figuras de la escena internacional --como el director británico Declan Donnellan-- con el homenaje a la memoria de la Generación del 27 y con varias de las voces más hondas del flamenco y la copla sevillanos.

Durante la presentación, entre escena y escena, el cantaor Juan Valderrama ha subido al escenario para adelantar, en primera persona, el espíritu de 'El otro del 27', el montaje que en febrero rendirá homenaje a Rafael de León.

En este sentido, el primer edil, ha afirmado que con esta segunda entrega completarán "mucho más que una temporada, devolvemos a Sevilla un teatro que vuelve a pensarse a sí mismo como el gran escenario de la ciudad, un espacio donde caben, con la misma naturalidad, el tempo de la palabra y el de la música, los grandes nombres de la escena internacional, la memoria de nuestra propia Generación del 27 y el talento que nace en esta tierra".

Asimismo, el Lope de Vega dedicará a la Generación del 27 "una de las líneas más personales de esta temporada", con un homenaje que abrirá 'El otro del 27', de Santiago Sánchez y Víctor Lucas, el 6 y 7 de febrero con una reivindicación teatral y musical de la figura de Rafael de León.

HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 27: DE PINO MONTANO A LORCA

En marzo, el teatro acogerá el estreno absoluto de 'Pino Montano 27', de Luis Felipe Blasco, que reconstruirá la legendaria velada que los poetas del 27 vivieron en la finca sevillana del torero Ignacio Sánchez Mejías, la noche del homenaje a Góngora organizado por el Ateneo de Sevilla en 1927, del 12 al 14 de marzo.

El recorrido culminará en abril con 'Yerma', el clásico de Federico García Lorca que Eduardo Vasco dirige para Teatro Español y Amor al Teatro, el 3 y 4 de abril, cerrando un triángulo que une letra, mito fundacional y tragedia en torno a la generación que nació en Sevilla.

Enero arrancará con el estreno de 'Seis personajes en busca de autor', de Luigi Pirandello, la producción de Producciones Faraute dirigida por Pepa Gamboa y Antonio Álamo, del 8 al 10 de enero.

Así, le seguirá 'La desconquista', la comedia burlesca y musical con la que Ron Lalá revisita a contrapelo las crónicas del descubrimiento de América, del 16 y 17 de enero, y 'Esencia', de Ignacio García May, con Juan Echanove y Joaquín Climent como dos viejos amigos atravesados por la espera de un autor que quizá no exista, bajo la dirección de Eduardo Vasco, el 23 y 24 de enero.

MARÍA GALIANA EN UNA OBRA SOBRE EL DESAHUCIO DE PERSONAS MAYORES

Ya en febrero, Mario Gas dará vida al texto de Henri Roorda en 'El pesimismo alegre (mi suicidio)', bajo la dirección de Fernando Bernués, el 21 de febrero, y 'Calle Esperanza', de Marta Torres y Alexander Merelo, con María Galiana al frente del reparto y dirección de Miguel Rellán, que pondrá el foco en el desahucio de las personas mayores, el 27 y 28 de febrero.

Seguidamente, la primavera traerá consigo algunos de los montajes más ambiciosos de la temporada de la mano de Teatro Clásico de Sevilla, que volverá al Lope de Vega con 'Macbeth', la tragedia de Shakespeare sobre la ambición y el poder, de nuevo bajo la dirección de Alfonso Zurro, del 23 al 25 de abril.

Por su parte, mayo reunirá a dos clásicos del siglo XX: 'Panorama desde el puente', la tragedia del dramaturgo Arthur Miller, Premio Pulitzer, sobre los celos y la lealtad en una comunidad italoamericana de Brooklyn, en versión de Eduardo Galán, el 1 y 2 de mayo, y 'Rey Lear', de William Shakespeare, en la versión que el director británico DeclanDonnellan, fundador de la compañía CheekbyJowl y varias veces premiado con el Laurence Olivier Award, firma para Teatro del SohoCaixaBank, el 8 y 9 de mayo.

El mes se completará con 'André y Dorine', el espectáculo sin palabras y con máscaras de Kulunka Teatro sobre una pareja de ancianos enfrentada al alzhéimer, que ha recorrido más de 30 países en una década, el 16 de mayo, y con 'El hijo de la cómica', el monólogo autobiográfico en el que José Sacristán evocará, a través de la memoria compartida con Fernando Fernán Gómez, las voces de las mujeres de su propia familia, el 29 y 30 de mayo.

DANZA, FLAMENCO Y COPLA

El cante, el baile y la danza recorrerán toda la temporada junto con El Pele, una de las voces más personales y respetadas del cante jondo, que se encontrará con el piano de Diego Amador el 31 de enero.

Igualmente, la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, Premio Nacional de Danza en 2010 y distinguida con el León de Plata de la Bienal de Danza de Venecia en 2022, presentará 'Calentamiento', su última creación sobre el cuerpo, el deseo y los comienzos que nunca terminan de empezar, el 20 de febrero.

En marzo, Clara Montes y Juan Valderrama se reencontrarán, tras más de 20 años de trayectorias paralelas, en Memoria del Sur (6 de marzo), y Vicente Soto 'Sordera' y su hija Lela Soto rinden homenaje a la saga flamenca de los Sordera en Herencia, coincidiendo con el centenario del nacimiento del patriarca Manuel Soto 'Sordera', el 19 de marzo.

Abril sumará dos citas de primer orden: 'Flamenco Patrimonio', la pieza de danza con la que el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección artística de Patricia Guerrero --Premio Nacional de Danza 2021--, conmemorará el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 8 de abril, y Falete, que recorrerá su universo artístico y rendirá tributo a Bambino y María Jiménez en 'De Bambino a María', el 10 de abril.

Además, el 15 de mayo, José de la Tomasa, referencia del cante sevillano durante más de cinco décadas y distinguido con el Compás del Cante de la Fundación Cruzcampo, regresará al Lope de Vega para despedirse de los escenarios de su ciudad, acompañado como artista invitada por la cantaora Aurora Vargas.

ZARZUELA Y MÚSICA ANTIGUA

La Compañía Sevillana de Zarzuela representará los sainetes 'La boda de Luis Alonso' y 'El baile de Luis Alonso', con dirección musical de Elena Martínez Delgado, el 13 y 14 de febrero.

De la misma manera, el Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMAS), dedicará en su 44 edición parte de su programación al bicentenario de la muerte de Beethoven, con la que llevará al Lope de Vega dos de sus conciertos, el 7 y 10 de marzo.

La despedida será en mayo con una Gala lírica de zarzuela de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la soprano Leonor Bonilla y dirección de Miquel Ortega, en un programa que recorrerá a Barbieri, Chueca, Vives o Moreno Torroba, el 20 y 21 de mayo.