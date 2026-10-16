El PSOE exija a la Junta que explique la "paralización" del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla

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SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha exigido al consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, que explique "por qué no avanza el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla", un proyecto que "sigue siendo humo a pesar de los muchos anuncios a bombo y platillo del Gobierno de Moreno".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, en comisión parlamentaria de este jueves, Verónica Pérez ha indicado que los sevillanos "llevan dos décadas reivindicando unas instalaciones de justicia dignas" y desde que Moreno es presidente de la Junta "ha habido muchos anuncios con fotos, titulares de prensa, pero la realidad es que en la práctica no se ha avanzado nada".

En este sentido, ha señalado que en 2019, el Gobierno andaluz anunció que la ubicación de la Ciudad de la Justicia sería en Palmas Altas; en 2021 anunciaron que se habían adquirido los terrenos, en 2023 se anunció un nuevo plazo para hacer efectivo el traslado en 2028, "pero la realidad es que el proyecto no avanza, sigue siendo humo". "Queremos conocer en qué situación se encuentra esta infraestructura", ha reclamado.

Asimismo, Verónica Pérez ha pedido al consejero "explicaciones de los plazos reales, el presupuesto y la financiación de un proyecto que se está alargando demasiado en el tiempo". "Los sevillanos están cansados ya de anuncios y de titulares. Quieren realidades, no más propaganda del Gobierno de derechas", ha apostillado.

Por su parte, el consejero Manuel Gavira ha defendido el avance del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla y ha anunciado que el proyecto se encuentra a la espera de supervisión técnica para poder licitar las obras de rehabilitación integral.

En este contexto, el consejero ha detallado que el pasado 21 de agosto se entregó la primera versión del proyecto de ejecución y el pasado 6 de octubre se recibió una nueva versión del proyecto de ejecución, que ahora tiene que superar la correspondiente supervisión técnica antes de su aprobación y la posterior licitación de obras para la adaptación integral del complejo.

Ante las críticas, Gavira ha abundado que el proyecto va avanzando y ha considerado que su culminación es necesaria. "Cuando ustedes dejaron el gobierno hace ocho años, ya estábamos también cansados de escucharles sus promesas", ha replicado. "El proyecto de la Ciudad de la Justicia va a ir para adelante y va a ser una realidad", ha concluido.