PSOE lleva al Pleno instar a Estado, Junta y Diputación a financiar los trabajos de la fosa de Pico Reja en Sevilla

Publicado 18/07/2019 12:15:56 CET

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla elevará al próximo Pleno una moción para instar al Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial a suscribir un convenio con el Consistorio hispalense para la cofinanciación de los trabajos de exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de la fosa común de Pico Reja, radicada en el cementerio de San Fernando.

Esta moción se presenta tras la licitación del contrato público para realizar los trabajos por parte del gobierno de la ciudad, atendiendo, así, a un compromiso adquirido con los familiares de los represaliados durante la guerra civil española y años posteriores de la dictadura de Franco cuyos cuerpos, un total de 1.103, según estimaciones del historiador José Díaz Arriaza, se encontrarían depositados en esa fosa.

"El convenio, al que inicialmente se comprometieron la Junta y la Diputación y, más tarde, el Gobierno del Estado anunció que se sumaría, no ha sido posible firmarlo a día de hoy por diversas circunstancias", ha explicado la concejal socialista y delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño (PSOE).

Sin embargo, subraya que el gobierno de la ciudad consideró que no se podía esperar más para iniciar, después de tantos años de espera de las familias, tal exhumación y ha licitado el contrato para ejecutar los trabajos, con un presupuesto total de 1,2 millones de euros.

Así, señala que la urgencia por continuar con los trabajos iniciados en 2017 para delimitar esa fosa común del cementerio de Sevilla y la necesidad de reparación de víctimas directas de la represión franquista "han obligado a tomar la decisión de afrontar el reto, con independencia de la participación de otras administraciones". "Ello, en absoluto, supone una renuncia a la colaboración que pueda venir de otras administraciones y que ya solicitamos anteriormente en el Pleno de este Ayuntamiento", advierte Castaño.

Esta moción socialista recoge que la aprobación del citado contrato supone un "hito histórico" para la recuperación de la dignidad de las personas víctimas del golpe de Estado iniciado en el mes de julio de 1936. "No se trata de dignificar solo a aquellas personas que han tenido especial trascendencia en la historia de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma. Se quiere lograr la dignificación de todas y de todos con independencia de su relevancia pública", reseña la moción del PSOE.

El texto explica además que en la fosa común Pico Reja "no nos encontramos ante un enterramiento individual, sino colectivo, en el que la persona no es valorada en absoluto". De hecho, "se prescinde de ataúd y se desecha la tradición habitual de los enterramientos, sean religiosos o no. Los trabajos previstos pretenden devolver la individualidad a los cuerpos, y a los familiares la posibilidad de enterrar de forma digna, privada y de acuerdo con sus creencias y tradiciones a aquellos familiares que el golpe de Estado les arrebató, agrega.

"La implicación del resto de administraciones debe ser un compromiso moral, por encima de la confrontación política, y que debe concretarse en el apoyo económico a las actuaciones que deben seguir realizándose", concluye la moción socialista que se debatirá en el próximo Pleno.