El PSOE municipal reclama a Sanz que limpie "de una vez" el Paseo de la O tras el incendio de vegetación

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha reclamado este domingo al gobierno de José Luis Sanz que limpie y desbroce "de una vez" el Paseo de la O, en Triana, donde este pasado sábado se produjo un incendio que "se propagó con rapidez ante el pésimo estado de la vegetación y la acumulación de suciedad".

"A pesar el intento del gobierno de José Luis Sanz por estar importancia al suceso a través de la mordaza impuesta al canal de información oficial de Emergencias Sevilla, las imágenes constatan que no fue poca cosa. Las llamas se extendieron con rapidez y alcanzaron grandes dimensiones, provocando además una situación de peligro en las viviendas colindantes", según ha dicho el concejal socialista Juan Tomás de Aragón, responsable de Parques y Jardines en el PSOE a través de una nota de prensa.

El incendio afectó tanto a la vegetación de ribera de la dársena del río Guadalquivir como a los naranjos más cercanos. De Aragón ha recordado que el PSOE municipal "aconsejó" a finales de enero al gobierno de Sanz que anticipara la campaña de desbroces porque "las inusuales altas temperaturas de entonces habían hecho proliferar los jaramagos por doquier". Sin embargo, "hizo caso omiso y tardó casi dos meses en ponerla en marcha, juntándose este problema inicial con la explosión de matojos por las abundantes lluvias de la primavera".

"Se han producido numerosos incendios de pastos por distintos barrios por la tardanza en los desbroces, entre ellos en Sevilla Este, Torreblanca y San Jerónimo, de los que la ciudadanía en general no se ha enterado. No ha sido hasta que se ha incendiado la vegetación del Paseo de la O cuando los sevillanos se han dado cuenta del peligro que tiene no abordar los desbroces a tiempo", ha remarcado el concejal socialista.

El hecho de que el propio gobierno de José Luis Sanz "se haya escudado" en que el Paseo de la O se limpió y adecentó "en junio" revela que "no se ha intervenido ni en julio ni en agosto, a pesar de que la vegetación crece con rapidez al encontrarse al lado del río". "Las altas temperaturas, que han contribuido a la sequedad de arbustos y árboles, y la suciedad acumulada en el talud del río han sido una mezcla explosiva", ha concluido Juan Tomás de Aragón.