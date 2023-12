El PSOE pide que la Comisión de Patrimonio asuma el control de una obra en el Alcázar al carecer de conservador

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha informado este jueves de que ha pedido por escrito a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Turismo y Cultura, que "asuma el control" de las obras que se están ejecutando "con maquinaria pesada" en los jardines del Real Alcázar, monumento declarado Patrimonio Mundial, para instalar las infraestructuras y los sistemas eléctricos del espectáculo lumínico 'Naturaleza Encendida'; "ante la ausencia aún de director o directora de conservación en el monumento", toda vez que dicho organismo autonómico autorizó en septiembre tales trabajos tras haberse pronunciado en contra en julio.

Los socialistas exponen que han trasladado este mismo documento directamente a la Junta de Andalucía y han solicitado la convocatoria urgente del Consejo Rector del monumento, "que lleva sin reunirse desde el cambio de gobierno municipal".

SEÑALA LAS "EXCAVADORAS"

El PSOE expone que la obra, aprobada en septiembre por la Comisión de Patrimonio señalando que se trata de una "instalación temporal que no produce daños a los valores del monumento"; está siendo acometida con "excavadoras que están abriendo zanjas de al menos medio metro en los jardines y también junto a la muralla (moderna) de la zona de la calle San Fernando", unas obras que "podrían no estar teniendo en cuenta las necesarias cautelas tanto arqueológicas como para la protección del arbolado centenario, al no ser supervisadas por expertos propios del Real Alcázar porque Sanz aún no ha sacado la plaza de Dirección de Conservación", según la edil del PSOE Sonia Gaya.

"Las zanjas, además de la profundidad que puede verse en los vídeos e imágenes fotográficas enviadas el organismo autonómico que ha de velar por la protección del patrimonio histórico-artístico de la provincia (y que aprobó el proyecto), se están realizando además junto a las raíces de árboles centenarios y, según relatan trabajadores del monumento, ya han provocado roturas de tuberías y sistemas de riego ante la complejidad de la red de los jardines históricos", agrega el PSOE.

EL CESE DE LA ANTIGUA DIRECTORA

"Una vez que fue cesada por parte de Sanz la antigua directora conservadora del Real Alcázar, nadie se preocupa actualmente de su conservación patrimonial", ha remarcado Sonia Gaya, agregando que la denuncia también ha sido trasladada a miembros independientes del Consejo Rector y del Consejo Consultivo del Real Alcázar.

Sonia Gaya ha aclarado, por último, que el PSOE municipal no está en contra del proyecto de 'Naturaleza Encendida', licitado por el anterior gobierno socialista en otoño de 2022, sino contra "que estas obras, a todas luces agresivas, no estén supervisadas patrimonialmente por personal propio del Real Alcázar".