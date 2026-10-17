PSOE de Sevilla acusa al alcalde de convertir la Velá de Sevilla Este en una "macrobotellona" por su "falta de control"

Archivo - El concejal socialista Juan Tomás de Aragón. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista hispalense ha criticado la "falta de control y organización" del Ayuntamiento de Sevilla durante la celebración de la Velá de Sevilla Este, cuya jornada de la noche del viernes, 16 de octubre, terminó "convertida en una macrobotellona, con música a gran volumen, numerosas incidencias y molestias para los residentes de las viviendas más próximas".

Según ha precisado la formación en una nota, sobre estas "molestias" hay "numerosos vídeos" en redes sociales. Por su parte, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha advertido de que "lo ocurrido anoche no es un hecho aislado ni una situación imprevisible. Llevamos tres años viendo cómo se repiten estos problemas desde que comenzó a celebrarse esta velá, y el Gobierno de Sanz sigue sin ponerles solución".

A su juicio, resulta "especialmente grave" que, pese a los antecedentes, el Ayuntamiento "no haya previsto un dispositivo adecuado para garantizar la seguridad y el descanso de los residentes".

Al hilo, De Aragón ha señalado que el PSOE "defiende estas celebraciones y todas aquellas actividades que fomenten la convivencia, la participación ciudadana y el sentimiento de pertenencia a los barrios". Sin embargo, ha advertido de que "una velá debe ser un punto de encuentro para los vecinos, no una excusa para organizar una discoteca al aire libre que impida descansar a quienes viven a escasos metros".

En suma, el concejal socialista ha criticado que una celebración promovida desde el Ayuntamiento "pueda terminar en una concentración multitudinaria de consumo de alcohol, con sesiones de DJ, música a todo volumen y sin la presencia policial necesaria para garantizar el orden y la convivencia".

En este sentido, el edil socialista ha subrayado que "el problema no son las velás, sino la falta de previsión, organización y control del Gobierno de Sanz", al que ha reprochado que "confunda promover actividades de convivencia con permitir situaciones que generan conflictos entre los propios vecinos".

"No estamos en contra de la música, de las fiestas ni de que los jóvenes se diviertan. Estamos en contra de que se utilice dinero público para organizar actividades que, por falta de control, acaban favoreciendo macrobotellonas y perjudicando a quienes viven en el barrio. Eso no es fomentar la convivencia, es hacer dejación de responsabilidades", ha afirmado.

Por último, De Aragón ha exigido al Gobierno municipal explicaciones sobre el dispositivo de seguridad previsto, la presencia efectiva de la Policía Local y las medidas adoptadas para prevenir las molestias. Asimismo, ha reclamado que se revisen las condiciones de organización de estas celebraciones para evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares. "Una velá debe unir al barrio, no quitarle el sueño", ha concluido.