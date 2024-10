El PSOE de Sevilla afea a la Junta que "reparta 758 millones a la privada" cuando la sanidad en Utrera está "abandonada"

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria andaluza, Encarnación Martínez, y el vicesecretario general del partido y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Utrera, José María Villalobos, han denunciado este martes el "abandono total" de Moreno Bonilla a la sanidad pública de Utrera, una situación que se "repite sistemáticamente" en toda la provincia mientras "el Gobierno del PP reparte a dedo y sin control 758 millones de euros a la sanidad privada en contratos troceados fuera de la ley".

En una convocatoria de medios ante el Hospital de Alta Resolución de Utrera, José María Villalobos ha calificado de "insostenible" la situación de la sanidad pública en este municipio, que ha provocado la creación de una plataforma ciudadana que volverá a tomar las calles el próximo día 25, según ha informado la formación en una nota de prensa.

"La atención primaria en Utrera es un desastre, es casi imposible coger cita con el médico en los dos centros de salud del municipio y la gente hace cola desde las siete de la mañana para tratar de conseguirlo. Además, el centro de salud Sur está desfasado, se ha quedado pequeño y desde 2018 estamos esperando la construcción de un nuevo edificio, pero la Junta no lo ha incluido en su planificación", ha lamentado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Utrera.

Villalobos también ha aludido a los "serios problemas" por la adscripción de este municipio al Hospital de Valme y no al Virgen del Rocío, algo que está provocando "muchos desajustes y desconcierto entre los pacientes". El dirigente socialista ha denunciado, asimismo, que el Gobierno del PP "tampoco ha cumplido su compromiso de implantar nuevas especialidades médicas y resonancia magnética" en el Hospital de Alta Resolución.

Por su parte, Encarnación Martínez ha asegurado que la situación de Utrera "se repite en toda la provincia de Sevilla y en Andalucía". "No hay ni un solo centro de salud o ambulatorio donde no falten médicos y pediatras; es casi imposible conseguir cita con el médico de cabecera antes de los 20 días, hay recortes en ambulancias, las listas de espera para operaciones y para cita con el especialista no paran de crecer y Moreno Bonilla está desmantelando los servicios de los hospitales comarcales, como el de Utrera, Écija, Lebrija y Constantina", ha advertido la vicesecretaria general del PSOE de Sevilla.

Ante este panorama, "han surgido en los últimos años más de 40 mareas y plataformas ciudadanas en la provincia de vecinos y vecinas que están desesperados porque la sanidad pública está peor que nunca", ha afirmado la parlamentaria socialista, quien ha dejado claro el "apoyo" del partido a la manifestación del 17 de noviembre en Sevilla. "Es indecente que mientras Moreno Bonilla recorta recursos en la sanidad pública, esté robando ese dinero público para meterlo en el bolsillo de sus amigos de la privada", ha denunciado la dirigente socialista.

De igual forma, Martínez ha recordado que los interventores del Parlamento "han detectado 758 millones de euros en contratos a dedo y sin control para la sanidad privada, contratos que se produjeron en fraude de ley". En este sentido, ha señalado que "el PSOE pidió en dos ocasiones una comisión de investigación al respecto que fue frenada por el Partido Popular", pero ahora no sólo tendrán que dar explicaciones en la Cámara andaluza, sino también ante los tribunales, después de que el juzgado admitiera a trámite la denuncia del PSOE de Andalucía", ha remarcado la parlamentaria socialista.