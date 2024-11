El PSOE de Sevilla asegura no poder posicionarse sobre el presupuesto 2025 al "faltar muchos documentos"

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado no poder posicionarse en relación al proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Gobierno municipal, encabezado por el popular, José Luis Sanz, al "faltar muchos documentos" en la documentación entregada por parte del equipo de Gobierno a los grupos políticos.

Así, en un audio remitido a los medios, Muñoz ha señalado que el propio Gobierno "ha reconocido que ahora mismo es muy difícil posicionarnos en torno a su documento presupuestario porque falta la memoria, que es donde se describen los grandes objetivos del presupuesto; falta el anexo de inversiones, que es donde se detallan las inversiones que tiene previsto el Gobierno realizar; falta también el anexo de personal, donde se detallan todas las cuestiones relativas al capítulo 1; y falta un avance de la liquidación del presupuesto del año pasado, que te da la información sobre cómo ha evolucionado la recaudación de los impuestos y de las tasas".

Por tanto, ha defendido el portavoz socialista, "tienen que entender que no falta ni un documento ni dos, sino que faltan muchos documentos que dificultan de una manera extraordinaria el análisis detallado de las intenciones presupuestarias del Gobierno del señor Sanz", ha subrayado para volver a insisitir en que el propio alcalde "ha reconocido que faltan esos documentos y que hasta que no estén la totalidad de esos documentos, no se producirá un análisis serio y riguroso".

Por último, Muñoz ha valorado que la reunión ha tenido un tono "cordial" y que el objetivo "deseable" es que Sevilla debería de tener presupuesto para el próximo año. No obstante, ha advertido que "si tienen ya un acuerdo cerrado con Vox", no les hagan "perder el tiempo".