La remodelación de la Media Distancia en la Campiña implica la desaparición de "4 de los 9 trenes diarios"

Publicado 23/09/2019 15:19:25 CET

"Habrá menos trenes de Media Distancia y eso no nos gusta, pero ganamos en conectividad con Granada", señala la alcaldesa de Osuna

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reorganización de los servicios ferroviarios de Media Distancia con escalas en las localidades de la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla implica la desaparición de cuatro de los nueve trenes diarios que actualmente cruzan la zona en ambos sentidos, según ha explicado a Europa Press la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, tras la reunión celebrada este lunes por los alcaldes de los municipios afectados con el Subdelegado del Gobierno central, Carlos Toscano, agregando que estos pueblos ganan de otro lado "conectividad" con Granada capital mediante alta velocidad ferroviaria y presumiblemente a un precio ajeno a los servicios Avant.

Todo gira en torno al acuerdo adoptado el pasado 30 de agosto por el Consejo de Ministros en torno a la infraestructura ferroviaria puesta recientemente en servicio entre Antequera (Málaga) y Granada, permitiendo la reconexión de la ciudad de la Alhambra por tren con Madrid y Barcelona y propiciando el enlace de dicha capital de provincia con Sevilla y Málaga, siempre en el ámbito ferroviario.

Y es que la operación no sólo incluía nuevos servicios Avant entre Sevilla-Córdoba-Granada y Granada-Málaga aprovechando la nueva infraestructura, sino además una reorganización de los servicios ferroviarios de Media Distancia, según se anunciaba ya entonces.

En ese sentido, CCOO alertaba de que tal reorganización del resto de servicios ferroviarios de Media Distancia "suprimirá trenes de la red convencional de la línea Sevilla-Granada-Almería que prestan servicio a los municipios de Dos Hermanas, Marchena, Arahal, Osuna y Pedrera", aviso que despertó la alarma respecto a las conexiones ferroviarias de la zona.

LA VISITA DE TOSCANO A OSUNA

No obstante, Carlos Toscano exponía en una reciente visita a Osuna que la reordenación de los servicios ferroviarios de Media Distancia con motivo de la infraestructura ferroviaria puesta en servicio entre Antequera y Granada no implicaría "grandes pérdidas de frecuencia", convocando para este lunes en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla a los alcaldes de las localidades afectadas.

Al término de esta reunión, Rosario Andújar ha explicado a Europa Press que durante el encuentro ha trascendido que la "reorganización" de los servicios de trenes de Media Distancia que atraviesan la Campiña y la Sierra Sur no implicará "de ninguna manera la supresión del corredor ferroviario" de Media Distancia, si bien ha precisado que los municipios de la zona sí afrontan la retirada de "cuatro" de los nueve trenes que diariamente cruzan el territorio tanto en un sentido como en otro.

"Va a haber menos paso de trenes de Media Distancia en nuestros pueblos y eso no nos gusta", ha admitido, agregando no obstante que la zona "ganará en conectividad con Granada" porque a la llegada a Antequera, los usuarios de estos municipios podrán viajar hasta la ciudad de la Alhambra en los trenes Avant dispuestos para las nuevas conexiones, a un precio no ceñido a la alta velocidad. "Parece que no será un precio de Avant, sino algo como un billete combinado o considerado según el servicio Sevilla-Granada", ha dicho la alcaldesa de Osuna.