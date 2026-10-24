Restablecido el servicio de Plaza de Armas en Sevilla tras el desalojo temporal por el incendio de un bus

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Europa Press Andalucía
Actualizado: sábado, 24 octubre 2026 17:40
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SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de autobuses de la estación Plaza de Armas de Sevilla ha quedado restablecido tras el desalojo temporal de este emplazamiento al detectar el incendio de uno de los vehículos.

El fuego quedó extinguido rápidamente y, posteriormente, se procedió a la extracción del humo restante, según han informado fuentes institucionales.

Cabe mencionar que sobre las 14,00 horas se detectaba el fuego en uno de estos vehículos. No consta que el incidente haya dejado heridos.

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