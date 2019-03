Rojas acusa a Espadas de "inacción total" en el proceso de recepción de recepción de barriadas

Publicado 05/03/2019 14:33:49 CET

El portavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense y candidato número dos de Adelante Sevilla a las próximas elecciones municipales, Daniel González Rojas, ha criticado este martes la "inacción total" del gobierno local de Juan Espadas (PSOE) respecto a las barriadas susceptibles de ser recepcionadas en la ciudad. "Han sido cuatro años completamente perdidos, en esto también", ha aseverado.

En un comunicado, González Rojas ha recalcado que durante todo este tiempo "no se ha avanzado en la recepción de ninguna zona, a pesar de lo mucho que Espadas lo vendió antes de llegar al Ayuntamiento".

"Parece que una vez que pisó la Plaza Nueva perdió la memoria de todo lo prometido. No ha movido un dedo, por no hacer no ha hecho ni el mapeado de estos espacios en distritos como Cerro-Amate", ha criticado, toda vez que durante este mandato se ha abordado la confección de los mapas de barriadas pendientes de recepción en diversos distritos como los de Macarena, Nervión, Sur, Triana, Norte, San Pablo-Santa Justa, Este, Bellavista-La Palmera y Los Remedios, anunciando el Gobierno local del PSOE a finales de 2017 una "fase de información a comunidades de propietarios, entidades y asociaciones vecinales".

"Este es un ejemplo más del abandono al que tiene sometido el gobierno municipal a los barrios de la ciudad, que sigue a dos velocidades", ha afirmado Rojas, quien ha asegurado que, "frente a la desidia del PSOE, desde IU seguimos reuniéndonos con asociaciones y comunidades de propietarios para impulsar este proceso que viene a garantizar la igualdad real entre vecinos y entre barriadas", pues al tratarse de entornos urbanos carentes de una recepción oficial tras su construcción y puesta en servicio, fenómeno especialmente habitual en los años 70 y 80 del pasado siglo, los servicios municipales no pueden ser aplicados de la misma manera que en el resto de la ciudad.

Tras recordar que en la ciudad existen numerosas zonas pendientes de recepción entre parques, plazas y calles, González Rojas ha lamentado que "en todo el mandato, en más de 1.300 días, Espadas no haya tenido la capacidad de poner en marcha tampoco el proyecto que anunció para garantizar el mantenimiento digno de estas barriadas" hasta que fueran recepcionadas por el Ayuntamiento.

Un plan que contaba con partidas en el presupuesto incluidas a propuesta de IU, "que fueron desviadas a la Cumbre Mundial de Turismo", según ha criticado Rojas, denunciando que "los años de gobiernos de PP y PSOE en Sevilla han dado como resultado dos ciudades: una para los turistas y otra donde vive la gente y la que solo se acuerdan cuando quedan pocos meses para las elecciones".

Para Rojas está claro cuáles son las prioridades de Espadas, "y están muy lejos de hacer de Sevilla un sitio mejor y más habitable, porque, detrás de sus visitas y sus obras, solo se esconde una campaña de marketing electoral".