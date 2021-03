Rojas pide a Espadas llevar el cambio en PGOU sobre casas de apuestas al próximo pleno: "Es una situación límite"

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador local de IU y concejal de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, ha exigido al gobierno municipal que lleve al pleno de este jueves, "aunque sea por urgente", la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que limite las casas de apuestas "para no volver a la ley de la selva".

"Estamos en una situación límite. El miércoles acaba la moratoria aprobada a finales de 2019 para suspender las licencias a este tipo de establecimientos sin que el alcalde, el socialista Juan Espadas, haya hecho los deberes durante todo este tiempo", ha dicho Rojas, que ha participado en un acto, junto con otros representantes de Izquierda Unida, del PCE y de la Juventud Comunista de Andalucía, quienes han criticado "la falta de respuesta y de ambición", tanto del Ayuntamiento de Sevilla como de la Junta de Andalucía, "para atajar el problema de la ludopatía y la proliferación de casas de apuestas".

En este sentido, Rojas indica que no se puede conformar con una paralización de licencias durante un año, ni tampoco "cruzarse de brazos porque el ejecutivo autonómico haya amenazado con recurrir la modificación urbanística", tras lo que ha criticado que el gobierno municipal "se esconda detrás de la Junta para maquillar su inacción porque ha tenido más de un año para elevar a Pleno la modificación del PGOU y no lo ha hecho".

El edil hispalense ha pedido al equipo de Espadas "que ejerza sus competencias y no atienda a chantajes". "Si a finales de 2019 se aprobó de forma inicial el expediente sin ningún tipo de dudas legales, que vaya hasta el final con el proceso administrativo porque estamos hablando de un problema grave de salud", ha concluido Rojas.

Por su parte, el diputado autonómico Ismael Sánchez ha afirmado que "hace falta voluntad política y hace falta dejar de fomentar la ludopatía" y ha recordado que desde este grupo parlamentario se está trabajando para revertir la "situación contradictoria que se ha generado entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía y que la Administración andaluza no cometa más injerencias y deje que sean las entidades locales las que tomen las decisiones en base a sus competencias urbanísticas para limitar dónde se instalan casas de apuestas en sus municipios".

Asimismo, Sánchez ha destacado que es "preocupante" la proliferación de las casas de apuestas y ve "de sentido común que no estén ubicadas cerca de un colegio o centro escolar", pero advierte de que "esto no parece importarle al gobierno andaluz". "Por ello, hemos demandado que la Junta de marcha atrás y permita que, de forma soberana, los ayuntamientos puedan regular y decidir dónde se pueden o no instalar", indica.

Por último, el responsable de comunicación de la Juventud Comunista en Andalucía, Manuel Recio, ha lamentado que "los controles de entrada para evitar el acceso de menores o de jugadores autoprohibidos en estos salones no se cumplen en multitud de ocasiones y la administración ni vigila ni sanciona estos incumplimientos". Recio ha alertado, además, de que "durante la pandemia y el confinamiento, ha aumentado el número de jóvenes enganchados a las apuestas deportivas online ante la falta de perspectiva y de un futuro laboral claro".

En este sentido, ha exigido al gobierno municipal que "apueste de forma decidida por el ocio saludable alejado de los circuitos mercantilizados" y que, para ello, "aumente la inversión y el apoyo a las actividades que se hacen en los barrios y facilite el acceso de la juventud a las instalaciones deportivas municipales" y es que, según el representante de la Juventud Comunista, "las privatizaciones llevada a cabo en el IMD durante los últimos años han expulsado a muchos jóvenes y han acabado con muchos clubes deportivos de los barrios".