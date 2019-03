El SAB lamenta la demora de la rotulación a los bomberos de Vilima y la conecta con la citación de Cabrera

Publicado 07/03/2019 16:11:24 CET

Sospecha de un intento de convertir el homenaje en un "acto de propaganda política"

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado el aplazamiento del acto inicialmente previsto para este jueves, al objeto de rotular una plaza en homenaje a Francisco Rivero Pérez y Joaquín del Toro Anta, los dos bomberos fallecidos el 27 de julio de 1968 cuando intentaban sofocar el incendio declarado en el interior del edificio de los antiguos Almacenes Vilima, enclavado en la céntrica calle Lagar y Puente y Pellón.

Fue el pasado 26 de febrero de 2018, hace ahora poco más de un año, cuando el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobó por unanimidad dedicar una plaza a los bomberos Francisco Rivero Pérez y Joaquín del Toro Anta, concretamente la plaza de la avenida de Cádiz ubicada delante de la antigua estación ferroviaria del mismo nombre.

Durante el pleno, el propio alcalde, Juan Espadas, rememoraba cómo estos dos bomberos, sin estar de servicio, jóvenes y padres de familia, ayudaron a sus compañeros a sofocar el virulento incendio declarado aquella noche de 1968 dentro de los Almacenes Vilima, falleciendo finalmente en su labor.

"Fueron un ejemplo del trabajo y el sacrificio del servicio de Bomberos y un ejemplo también de empleados públicos", indicaba Espadas, toda vez que en julio del año pasado, los propios efectivos del Servicio Municipal de Salvamento y Extinción de Incendios honraban la memoria de los fallecidos, con una placa conmemorativa entregada a los familiares de los mismos y la lectura de un manifiesto.

El caso es que si bien en principio se habría fijado para este jueves la inauguración de la rotulación de la Plaza Bomberos Del Toro y Rivero, tal extremo ha sido finalmente "aplazado" unos días, según han indicado a Europa Press fuentes municipales, asegurando que el acto ha sido postergado al no ser posible cuadrar las agendas de los responsables municipales y de los familiares de los fallecidos.

Frente a ello, el SAB ha lamentado que haya transcurrido más de un año sin que se haya materializado la rotulación aprobada por el pleno, porque durante este tiempo, "ha fallecido la viuda del bombero Del Toro sin poder sentir el reconocimiento que debía la ciudad de Sevilla a estos empleados públicos".

Del mismo modo, el sindicato critica que el acto de rotulación de la citada plaza fuese convocado "de forma sorpresiva y apresurada", lamentando la suspensión del mismo bajo en el último momento la premisa de que el concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera (PSOE) "no podía asistir". "Seguramente", opina el SAB, la suspensión deriva de que la juez que indaga las presuntas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto había decidido adelantar finalmente a este mismo jueves la comparecencia de Cabrera como investigado en las diligencias.

"Si no va el político no hay acto de reconocimiento. Prima el rédito electoral al sentir de una familia que espera 50 años el reconocimiento de su padre", critica el SAB atisbando un intento de convertir el mencionado homenaje en "un acto de propaganda política que no se ajustaba a lo que debía ser un reconocimiento público a quienes dieron la vida por salvar la de los demás".