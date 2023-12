Salud deja la puerta abierta a la reapertura del centro de infecciones de transmisión sexual de Sevilla

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, se ha referido este jueves al centro de infecciones de transmisión sexual (ITS) de Sevilla, cerrado a primeros de septiembre para "hacer efectiva la implantación de un nuevo modelo de atención", y ha recordado que se llegó al acuerdo con las entidades que cuando "ese modelo empezara a funcionar y lo hiciera bien, si ese centro de ITS tuviera que volver a funcionar lo haría: ese fue el compromiso de la Consejería".

Así lo ha expresado en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Socialista, a través del diputado Rafael Recio, en las que ha alertado que el Gobierno andaluz está "deteriorando" la atención sanitaria de las infecciones de transmisión sexual en Sevilla ya que "cambia un centro ITS de referencia y especialización por unas casetillas prefabricadas en el Hospital de Valme".

La consejera ha asegurado al respecto que ese centro "tenía deficiencias y problemas". "Para empezar no teníamos trazabilidad de los pacientes que había en esa instalación. Se puso encima de la mesa para que hubiera uniformidad en toda Andalucía en cómo se trataban la ITS y que la puerta de entrada fuera Primaria, con un referente de ITS en el hospital, para agilizar y para coordinar toda la atención".

"Creemos que ese modelo va a ser eficaz y eficiente y trabajamos de mano de las entidades para poner otras muchas iniciativas en marcha que ellos mismos nos proponen", ha abundado la titular de Salud.

Por su parte, Recio ha detallado que la ITS de Sevilla lleva un año en unas instalaciones prefabricadas que "no garantizan ni el trato ni la confidencialidad, como denuncian los pacientes". Se trata de una ubicación a las puertas del centro hospitalario, creada de forma provisional para Covid, "sin privacidad alguna".

La consejera ha replicado al parlamentario socialista que lo que está ahora mismo en el hospital de Valme, en esas caracolas, es el servicio de infecciosos del hospital, "no es el centro de ITS de Sevilla".