Sánchez (IU) asegura que el nombre de la confluencia en Sevilla "no puede ser el problema" tras llegarse a un preacuerdo

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) - ---SABADO---

El candidato de Izquierda Unida (IU) a la Alcaldía de Sevilla, Ismael Sánchez, se ha mostrado convencido de que el nombre de la confluencia de fuerzas políticas de cara a las municipales del próximo mes de mayo "no puede ser el problema" una vez alcanzado un preacuerdo entre las direcciones locales de Podemos e IU para concurrir a los comicios.

En una entrevista con Europa Press, Sánchez ha reconocido que el proceso del 19J generó "ruido", una "realidad" ante la que, al final, el electorado habla "a través de su voto o no voto, ojo". Sánchez, para el que "por nuestra parte --IU--, ni había ni hay líneas rojas ante unas negociaciones que avanzan", ha reconocido que "cada organización tiene sus tiempos y hay que ser respetuosos" con los reglamentos de cada uno. El preacuerdo entre Podemos e IU está abierto a que se incorporen nuevas formaciones en los próximos días.

En esta línea, y en alusión al nombre de la futura confluencia que se abre paso, el candidato ha asegurado que esto "no puede ser el problema". "Ése no puede ser el debate", ha remarcado, apuntando a que hay "muchas fórmulas" posibles. "Entendemos que nadie tiene que renunciar ni a su logotipo ni a su marca identitaria ni a su nombre ni a nada con lo que se sienta a gusto", ha afirmado. Entre las fórmulas, todo parece apuntar a que, en la misma papeleta y bajo un nombre común, aparezcan la marca y el logo de cada una de las formaciones.

No obstante, "tampoco hay que volver loca a la gente. Nuestro espacio no puede presentarse a cada comicio con un nombre nuevo, con un logotipo nuevo... Tampoco hay que ocultar la identidad de cada uno. Ni que ocultar ni estar constantemente experimentado", ha argumentado, poniendo el énfasis en que "la provincia de Sevilla es de izquierdas y tenemos que ser responsables, porque en el partido judicial de Sevilla están en juego 17 diputados".

Sánchez ha defendido que el proyecto de confluencia en el que se está trabajando para Sevilla no es "un acuerdo entre organizaciones políticas, que también" sino que se trata de la "construcción de un frente amplio" que pasa por la "incorporación" de organizaciones y entidades vecinales, sociales y sindicales, entre otras. "No contemplo otro escenario que el de una candidatura de confluencia en Sevilla", ha sentenciado.

Preguntado sobre si el resultado de la anterior confluencia entre IU y Podemos, marcadas por unas relaciones convulsas entre concejales e incluso la expulsión de uno de ellos en mitad del mandato, va a influir en las negociaciones de la que se conforme de cara a los comicios de mayo, Sánchez ha asegurado que "ha podido haber determinados momentos de tensión entre personas pero, entre organizaciones, la relación se ha mantenido fluida".

El candidato de IU ha explicado que las formaciones están "trabajando" en un proyecto "alternativo" que "dispute" la hegemonía a PSOE y PP y con el que empezar a "construir" un "espacio ciudadano". La confluencia en Sevilla, como en otras ciudades de España, será "el germen" de un "nuevo espacio político". "Queremos salir con un proyecto ilusionante", ha abundado Sánchez, en el que se apostará por la "remunicipalización" de los servicios públicos, la construcción de vivienda pública "a precio asequible" y por políticas de empleo que no sean "parches", entre otras líneas estratégicas, así como por un cambio "radical" del modelo productivo.

SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2023

Sánchez ha valorado, por último, el acuerdo presupuestario que ha cerrado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, con el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet. "Muñoz ha optado por el camino más fácil. Es un error político garrafal que pone un escenario mucho más complicado tras el 28 de mayo", ha manifestado.

"Nosotros somos una fuerza seria. No damos un cheque en blanco a nadie. No vamos a estar por estar ni somos una fuerza florero. O estamos para impulsar un marco normativo contra las desigualdades o que no cuenten con nosotros", ha remarcado. De hecho, se ha preguntado: "Que alguien diga un proyecto que haya transformado la ciudad como el nuestro", en alusión a la etapa del gobierno municipal de PSOE e IU.

"¿De aquí para acá qué ha pasado?", ha inquirido, enumerando los carriles bici, las carreras populares gratuitas, los talleres de empleo y la política de peatonalizaciones. "No se trata de volver a eso porque la situación no es la misma, pero la ciudad necesita una transformación", ha apuntalado, para sentenciar: "En política todo tiene consecuencias. No se puede estar con Dios y con el diablo".

De cara a las municipales, Sánchez ha señalado que "no contemplamos que la derecha pueda sumar" y "en un posible escenario de suma de la izquierda junto con la socialdemocracia, se pone más complicado" el escenario porque "cuando el PSOE tiene posibilidad de llegar a acuerdo y pintas unos presupuestos de izquierdas, ellos deciden pintarlos de derechas".

El alcalde, ha abundado, "no ha dado posibilidad a que nuestras negociaciones se abrieran camino" y ha terminado lamentando que "el PSOE lo que no quería era que se estableciera un instrumento de fiscalización y control sobre un acuerdo para garantizar que lo pactado se ejecutara". Era una "condición imprescindible" este mecanismo en el que "no solo" iban a estar PSOE e IU sino "el resto de la Corporación municipal, los sindicatos, los agentes sociales... para que la ciudadanía pudiera estar fiscalizando".