Sanz achaca la devolución de 803.966 euros a la Junta a la "incompetencia" de Muñoz con las políticas sociales

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha avisado este martes de que el Consistorio, gobernado por el socialista Antonio Muñoz, ha acordado devolver a la Junta de Andalucía 803.966 euros entregados por la Administración autonómica para políticas sociales, por la "incompetencia e incapacidad" de los socialistas para gestionar los fondos, según considera.

Se trata, según ha precisado, de 131.466 euros de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social, para intervención en zonas desfavorecidas; 654.228 euros del programa de ayudas económicas familiares correspondiente a 2021 y 18.272 euros del programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección del ejercicio 2021/2022; incluyendo igualmente "22.835 euros de intereses de demora", según el dirigente popular.

Sanz ha agregado que "a esta cantidad hay que sumar los 748.913 euros que el gobierno municipal del PSOE ya devolvió de los fondos Eracis el pasado mes de junio", cuando los socialistas alegaban que habían ejecutado el programa "en su totalidad" y que la Junta de Andalucía no había permitido supuestamente "que el sobrante después de la ejecución, de aproximadamente 690.000 euros sobre 17,75 millones de presupuesto total, haya podido ser utilizado".

"En lo que llevamos de año el alcalde ha rechazado 1.552.879 euros destinados a las zonas desfavorecidas y a personas necesitadas", ha aseverado Sanz, aseverando que el Gobierno local del PSOE, "año tras año no ejecuta al 100% los presupuestos destinados a políticas sociales y devuelve las subvenciones que recibe", por "falta de diligencia, negligencia, dejación de funciones e irresponsabilidad del alcalde".

"LA REALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES"

"No tienen personal suficiente para gestionar las ayudas, no suplen las bajas, no habilitan ningún sistema para que no haya cortes de más de seis meses sin ayudas, no ejecutan los presupuestos ni gestionan las subvenciones. Esta es la realidad de los servicios sociales municipales", ha reprochado al PSOE, avisando de que "hay listas de espera de más de 300 personas por atender en los servicios sociales, se tarda al menos dos meses en la atención y se ha incrementado el número de personas que necesitan atención social".

Sanz ha señalado además que el pasado mes de marzo, el Gobierno local del PSOE "devolvió tres millones" de fondos europeos del Programa Redes+ destinados a la inserción laboral de personas vulnerables", mientras los socialistas alegaban entonces la "reorientación" del citado programa para "no devolver la totalidad de los fondos" a cuenta de la nueva realidad derivada de la pandemia.

LOS BARRIOS MÁS POBRES

Sanz ha recordado que "Sevilla tiene seis de los barrios más pobres de España", opinando que sus colectivos "se ven perjudicados por la incapacidad y nefasta gestión" de Muñoz.

"El gobierno del PSOE sigue condenando a Sevilla a estar en la cola de creación de empleo y abandona los planes que afectarán a personas en riesgo de exclusión social. Es gravísimo que el alcalde devuelva en lo que llevamos de año más de 1,5 millones cuando lideramos los ranking de barrios más pobres de España. Cuando sea alcalde trabajaremos con diligencia para que las ayudas y fondos europeos se ejecuten con eficacia y eficiencia, para acabar con la brecha que hay entre los barrios", ha enfatizado Sanz.