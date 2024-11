Sanz destaca la participación de Johnny Depp en el Festival de Cine de Sevilla

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acompañado al actor estadounidense Johnny Depp en la presentación en Sevilla de su segunda película como director 'Modi: Three Days on the Wing of Madness', dentro del XXI Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebra del 8 al 16 de noviembre de 2024.

Esta cinta biográfica explora 72 horas intensas en la vida del pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani, apodado "Modi", ambientadas en el turbulento París de 1916.

Riccardo Scamarcio, que interpreta a Modigliani, y la actriz francesa Antonia Desplat, que encarna a Beatrice Hastings, escritora y musa del artista, también nos han acompañado hoy.