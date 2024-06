Sanz dice que el "tripartito bloqueador" ha impedido que "seamos los primeros" en regular los pisos turísticos

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado que el "tripartito bloqueador", refiriéndose a los grupos de la oposición, haya impedido con su voto en contra a la limitación de las viviendas de uso turístico este jueves en el Pleno Municipal, que "Sevilla fuera la primera capital andaluza" que pudiera regular dichos apartamentos.

Así lo ha manifestado el alcalde en una atención a medios tras la presentación del proyecto Torre de la Plata, en la que ha insistido en que "desgraciadamente ya no vamos a hacer esa primera capital andaluza porque seguramente nos adelantará alguna otra".

De igual forma, Sanz ha recordado que el lunes se abrirá una tanda de reuniones para ver cuál es la alternativa que "tenía prevista la oposición", porque "suponemos que tienen una alternativa, claro, cuando se han cargado un proyecto que lleva nueve meses trabajándose en él, se supone que el tripartito bloqueador de esta ciudad tiene una alternativa muy interesante para plantear encima de la mesa", ha apostillado.

A este respecto, ha dejado claro que el planteamiento que llevará el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, a esa reunión, y el portavoz del grupo municipal, Juan Bueno, que "estará también", es "escuchar cuál es la alternativa de la oposición". "Nosotros hemos puesto ya una alternativa encima de la mesa, llevamos nueve meses elaborándola", ha incidido.

"Han tenido nueve meses para plantear que querían una propuesta mucho más restrictiva. Han tenido un tiempo para presentar enmiendas que no han presentado ninguna. Solo la señora Hornillo presentó una enmienda, pero una enmienda que estaba fuera de ley, según un informe jurídico del secretario, esa enmienda iba mucho más allá de lo que permite el decreto de la Junta de Andalucía, con lo cual está fuera de ley", ha argumentado.

Asimismo, Sanz ha dejado claro que "no tienen las manos atadas" y están "abiertos" a cualquier alternativa que presente la oposición si "es positiva para la ciudad y "está dentro de la ley, porque a mí no me gustaría terminar imputado como se terminó la señora Ada Colau por sus moratorias en el turismo", ha puntualizado.

Por último, el alcalde ha indicado que "es una pena que hayan hecho perder nueve meses a la ciudad de Sevilla. Sabían que se estaba redactando una propuesta, han tenido acceso a esa propuesta, pero, desgraciadamente, hasta la tarde antes del pleno no se dieron cuenta de que les hubiera gustado una propuesta mucho más restrictiva".