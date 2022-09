Sanz, sobre la Ley de Capitalidad para Sevilla: "No voy a contribuir a crear la polémica porque llegan las municipales"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado, en relación sobre la Ley de Capitalidad que reclama el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para la cuarta capital de España, que ésta "se usa cada vez que vienen elecciones municipales". "No voy a contribuir para crear la polémica porque llegan unas elecciones. Cada que vez que llegan, alguien se inventa que hablemos de la Ley de Capitalidad. No voy a entrar en ese trapo", ha apostillado.

Así se ha pronunciado Sanz en el turno de preguntas en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, en el que ha sido presentado por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. Para el consejero, Sevilla necesita un "gobierno comprometido". En este sentido, ha recordado el desbloqueo por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno de proyectos como el de las Atarazanas, el Metro, el Hospital Militar --"orgullo de los sevillanos y uno de los mejores de Europa"-- y la Ciudad de la Justicia, entre otros.

"Lo importante es que, en estos momentos, Sevilla tiene el gobierno que más se ha comprometido y más ha invertido en la ciudad", ha subrayado Sanz, que ha asegurado que "no me posiciono" sobre la petición del alcalde Muñoz porque "inmediatamente sacan la conclusión de si estamos a favor o en contra". "Se podrá discutir --ha abundado-- si falta un poco más o un poco menos, pero no ha habido un Gobierno tan comprometido como el de Juanma Moreno con Sevilla. No seré yo quien contribuya a los intereses de la confrontación".

En esta línea, el consejero de la Presidencia ha "garantizado" que la Junta no estará en la "confrontación" sobre si Sevilla tiene que tener o no una Ley de Capitalidad. "Mejor un gobierno comprometido y luego abramos los debates que sean necesarios", ha puntualizado. Hace tan solo una semana, el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, también en un desayuno organizado por Europa Press en la Fundación Cajasol, reclamó celeridad para poner en marcha la Ley de Capitalidad, argumentando que "no se puede gobernar Andalucía ni tomar decisiones en Madrid --en clara alusión al Ejecutivo central-- sin escuchar a Sevilla".

Muñoz esgrimió entonces que "no cejara en su empeño" y mostró su extrañeza por el hecho de que otras capitales de otras comuidades, como Zaragoza y Logroño, "sí cuenten con ese marco normativo". "No solo lo dice el Estatuto de Andalucía. Somos la tercera o cuarta ciudad en el conjunto del país, dependiendo de los indicadores que se utilicen; pues solo contando el área metropolitana hablamos de 1,8 millones de habitantes", añadió Muñoz, que cuantificó el impacto de la declaración de capitalidad para Zaragoza en 112 millones de euros en cuatro años.

"No quiero perjudicar a nadie. Si Sevilla es más fuerte, Andalucía también lo será". El regidor hispalense señaló que este asunto no solo responde a cuestiones de financiación. "La citada Ley permitiría tener una comisión a tres bandas, con Ayuntamiento, Junta y Gobierno, que supondría un marco permanente de diálogo que contribuiría a palir el déficits de inversiones en la ciudad".

