Sanz pide "responsabilidad" a la oposición para limitar los pisos turísticos y ve "ilegal" la propuesta del PSOE

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha criticado este jueves en su rueda de prensa que los grupos de oposición, PSOE, Vox y Con Podemos-IU, impidiesen con su abstención que la última sesión del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo debatiese y sometiese a votación por vía de urgencia la nueva propuesta de su Gobierno local en minoría, para la limitación de las viviendas turísticas.

Después de que las fuerzas de oposición hayan defendido su postura acusando al Gobierno local de no atender a sus sugerencias y mantener su propuesta inicial, tras no prosperar en el pleno de junio el documento definitivo de la regulación municipal para un límite del diez por ciento en cada barrio; Sanz ha lamentado de nuevo que para el PSOE, Vox y Podemos-IU, no sea "urgente" implantar la citada limitación y no nayan permitido que la Gerencia de Urbanismo abordase por vía de urgencia su propuesta ampliada.

El nuevo documento incorpora en concreto la revisión del número máximo de estos pisos en las zonas de 'alto esfuerzo familiar' --donde se invierte más del 30% del sueldo en la vivienda--, en las zonas acústicamente saturadas y las patrimoniales.

De este modo, frente a la reclamación de la oposición de promover una regulación más ambiciosa, o sea "endurecer" la medida, para la cual el Gobierno local había incorporado una mesa de seguimiento o una revisión trimestral de los porcentajes de viviendas turísticas respecto a las residenciales, con el posterior aviso del PSOE de que pese a todo se permitiría "23.000" pisos turísticos; Sanz ha defendido que "el Ayuntamiento tiene la capacidad de regular atendiendo al decreto que ha aprobado la Junta de Andalucía y nada por encima de ese decreto es legal".

Al hilo, ha avisado de que el PSOE habría intentado elevar al consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo "una propuesta ilegal", porque "esa misma propuesta la presentó hace 15 días y se le remitió un informe jurídico que demostraba que era ilegal".

"El Ayuntamiento de Sevilla tiene que aprovechar y utilizar ese decreto (de la Junta) para regular. Eso es lo que pretendemos hacer, pero parece que el tripartito bloqueador no tiene mucha prisa por hacerlo", ha insistido Sanz, llamando a las fuerzas de oposición "a la responsabilidad" y a reconducir la situación.