Sanz (PP) exige la dimisión del gerente de Lipasam: "La falta de limpieza pone en riesgo la salud de los sevillanos"

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido este miércoles al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, la dimisión del gerente de Lipasam porque, en su opinión, "la falta de limpieza está poniendo en riesgo la salud de los sevillanos".

En un comunicado, Sanz ha explicado que, "son muchas las razones que tenemos para pedir la dimisión" del gerente de la empresa pública de limpieza, Lucrecio Fernández, ya que "la nefasta gestión del gobierno local" está provocando un "grave problema de insalubridad con la suciedad y la mugre en todos los barrios de la ciudad".

"Es inconcebible que no se realicen baldeos a menudo, que no se recojan en

tiempo y forma la basura de los contenedores y papeleras, que en el suelo haya manchas incrustadas de hace meses, que las pintadas proliferen en las

paredes, entre otros problemas", ha detallado el candidato del PP a la Alcaldía.

Sanz ha añadido que las empresas públicas tienen que estar gestionadas "por profesionales y buenos gestores, no por políticos, como ocurre en Lipasam", donde el alcalde puso al frente a "un afín del PSOE, exdelegado del Gobierno en Andalucía y que ha ocupado, además, otros puestos en la Junta".

Además, el candidato popular ha señalado que el Gobierno municipal "reconoce el grave problema de limpieza, crea una delegación específica en el mes de enero y, meses después, vemos cómo la situación, lejos de mejorar, va a peor". Sanz ha subrayado que Lipasam cuenta con unos "magníficos profesionales, a los que no se tiene en cuenta, pero no tienen al frente a un buen gestor, lo que provoca que no haya planificación alguna".

En los últimos meses, "estamos viendo cómo Lipasam va a la deriva porque su dirección demuestra no poseer los conocimientos adecuados para gestionar la empresa y para limpiar las calles de la ciudad". Este "desastre de

gestión" ha llevado al gobierno a "privatizar servicios".

Por otro lado, "Lipasam está multando por dejar la basura fuera del contenedor. Nos parece muy bien que se multe, pero lo primero que tiene que hacer es planificar e incrementar los servicios de limpieza y recogida de residuos, ya que, actualmente, la basura no se está retirando como se debe y los sevillanos se encuentran los contenedores llenos", ha concluido.