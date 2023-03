Sanz promete incorporar 400 agentes a la Policía Local en cuatro años y unidades "reales" de drones y barrios

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha prometido mejorar la Policía Local, incrementar la seguridad y cambiar el modelo de gestión del cuerpo, en el marco de una reunión con el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), tras la cual ha insistido en que "hay servicios o turnos sin cubrir por falta de efectivos, llamadas al 092 que no se pueden atender y una larga lista de carencias y falta de medios, por la incapacidad el gobierno municipal del PSOE en estos ocho años".

Así, ha señalado "la nefasta organización y gestión, el déficit de material y recursos, las dependencias obsoletas y, lo más grave, la falta por dejación del gobierno local de al menos 400 agentes", reflejando un documento de la "plantilla presupuestaria de 2023" del proyecto presupuestaria actual 209 vacantes "disponibles" para cubrir en la Policía Local y 27 "no disponibles".

Sanz ha reiterado que "la Policía Local está peor que hace ocho años, porque no existe ni una dirección política ni tampoco una organización interna eficiente", señalando que las vacantes sin cubrir provocan que "haya unidades que carezcan de efectivos, por ello hay noches en las que sólo hay operativos tres patrulleros para toda la ciudad o hay llamadas al 092 que no se pueden atender o no existe una policía real de barrio, por más que el gobierno municipal diga que la hay".

Además ha opinado que "la sala de transmisiones está más cerca del siglo XIX que del XXI, con los programas de gestión sin actualizar y el sistema operativo obsoleto", agregando que "la totalidad de la plantilla debería tener chalecos antibalas, cámaras personales y pistolas taser y todos los vehículos GPS".

Al punto, se ha comprometido a que Sevilla cumpla "la ratio de dos agentes por cada 1.000 habitantes" y a que haya "mejor imagen policial, cercana al ciudadano, a incorporar 400 agentes en cuatro años mediante 100 plazas anuales de nuevo ingreso y a potenciar la carrera policial, sacando igualmente, anualmente, mandos intermedios por promoción interna para rejuvenecer toda la plantilla".

Además, "Sevilla contará con una unidad de intervención policial modernizada, un servicio nocturno reforzado y una policía de barrio real y unidad de drones también real", pues tras su activación para la Semana Santa de 2022, "estamos en marzo de 2023 y ni siquiera está creada".

El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que "la Policía Local de Sevilla no funciona porque tiene un alcalde que ni está ni se le espera, un alcalde que pasa de foto en foto riéndose, una policía que está totalmente descabezada. Voy a ser el alcalde que dirija, organice y gestione la Policía Local, quiero una policía cercana que atienda a los sevillanos, con medios técnicos y más efectivos".