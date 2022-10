Sanz valora el sondeo que da 13 ediles al PP: "Intentaré convencer a todos de que tengo el mejor proyecto para Sevilla"

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, tras la encuesta publicada en Abc que refleja que su formación sería la fuerza más votada en Sevilla capital, con el 38,3% de los sufragios, de celebrarse ahora las elecciones municipales, fijadas para mayo de 2023, ha afirmado que "este sondeo sólo me servirá para seguir trabajando barrio a barrio para convencer a los sevillanos de que tengo el mejor proyecto para Sevilla".

Así, Sanz ha manifestado que esta encuesta es "el reflejo de lo que, diariamente, me transmiten los sevillanos en la calle y es una radiografía del estado en el que se encuentra la ciudad, totalmente abandonada, paralizada, en la que los servicios básicos municipales no funcionan, una ciudad en la que no hay nadie pendiente de nada, por lo que los sevillanos claman un cambio", ha asegurado en una nota de prensa.

"Trabajo, trabajo y trabajo, esto es lo único que haré en estos siete meses, que es lo mismo que vengo haciendo desde que fui designado candidato en octubre de 2021", ha destacado Sanz, al tiempo que ha añadido que "los sevillanos elegirán entre las mejores propuestas electorales y, a día de hoy el único partido que está presentando propuestas de ciudad es el PP: somos los únicos que tenemos un proyecto de ciudad llamado Sevilla".

Al hilo de ello, ha señalado que los ciudadanos "nos trasladan todos los problemas que hay en la ciudad, la necesidad de cambio y valoran positivamente las propuestas de ciudad que estamos presentando, con las que queremos transformar Sevilla y resolver los problemas de los sevillanos". Además, el candidato popular ha afirmado que "somos el partido más preparado y Sevilla se va a sumar a la ilusión del cambio que se está viviendo en Andalucía con Juanma Moreno".

Además, la ciudad puede tener ahora una "oportunidad única" porque, por primera vez en la historia, pueden coincidir un presidente de la Junta de Andalucía del PP, un alcalde de Sevilla del PP y un presidente en Moncloa del PP.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha concluido que "las únicas encuestas válidas son las urnas, por lo que en estos siete meses seguiré trabajando como vengo haciendo desde que fui designado candidato en octubre de 2021". Sanz ha añadido que aspira a tener una mayoría suficiente con la que gobernar, "ya que la estabilidad política en un Ayuntamiento es muy importante.