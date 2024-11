Sanz ve "buen tono" para el presupuesto de Sevilla y da "dos meses" para acuerdo antes de usar la cuestión de confianza

"No podemos estar esperando eternamente porque esta ciudad necesita el nuevo presupuesto aprobado lo antes posible"

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha celebrado este jueves encuentros con los portavoces de los grupos de oposición, que son el PSOE, Vox y Podemos-IU, para la negociación del nuevo proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense para 2025, que se eleva a 1.058 millones de euros, un tres por ciento más que las actuales cuentas municipales; destacando el "buen tono" de las reuniones y la "buena disposición" de los partidos.

Tras la citada ronda inicial de contactos, el alcalde ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación en que está "abierto de nuevo a todas las sugerencias, enmiendas o propuestas" de la oposición, pero a la vez ha recordado que ya ha advertido más de una vez que "esta ciudad va a tener un nuevo presupuesto en 2025, sí o sí".

Es decir que no descarta volver a recurrir al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, extremo que le permitió aprobar el presupuesto de este año pese a gobernar en minoría y no contar con ningún respaldo del resto de partidos; porque aunque dicha cuestión no prosperó en el pleno al no contar con el apoyo de la oposición, --PSOE, Vox y Podemos-IU--, la renuncia de tales grupos a promover una moción de censura conjunta para un nuevo alcalde, dada la disparidad ideológica de tales partidos, derivó en la aprobación automática de la propuesta de nuevo presupuesto para 2024, en vigor desde mediados de agosto.

Sanz, antes de esta ronda de reuniones, había recordado al respecto que el mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto está recogido en la Ley de Administraciones Públicas de 2003, que "permite utilizar dos veces en la misma legislatura este instrumento".

"BUEN TONO" CON TODOS

De este modo, el alcalde ha destacado el "buen tono" en el que ha transcurrido cada una de las reuniones, señalando en el caso del PSOE que los socialistas "han pedido más información" porque el expediente trasladado sobre el presupuesto "no estaba completo del todo", faltando la memoria y los anexos de inversiones y de personal, documentos que "no estaban" listos hasta este pasado miércoles.

El alcalde ha señalado así que estos encuentros han servido como "toma de contacto" para la negociación de las nuevas cuentas, trasladando que en el caso del grupo de Podemos-IU, el Gobierno local del PP no tiene "líneas rojas" y su objetivo es "aprobar el presupuesto con el mayor apoyo posible", sobre todo porque según ha asegurado se trata de unas cuentas "descargadas" de contenido "ideológico".

En cuanto al papel de Vox, gracias a cuyo apoyo o abstención fueron recientemente aprobadas las ordenanzas fiscales de 2025, el alcalde ha manifestado que "a nadie se le escapa que ha cambiado de postura", después de que el alcalde estuviese acusando al conjunto de la oposición de conformar un "tripartito bloqueador" por las propuestas de gobierno no aprobadas en el pleno al no contar con apoyos entre la oposición.

AL MENOS LA ABSTENCIÓN

Así, Sanz ha apostado por "seguir avanzando" en la negociación con el intercambio de "propuestas concretas", destacando que si algún grupo considera "duro" apoyar un presupuesto diseñado por el PP, es posible optar por la abstención.

"Con una abstención Sevilla tiene nuevo presupuesto", ha dicho, enfatizando una vez más que la ciudad contará con nuevas cuentas "sí o sí", lo que le ha llevado a avisar de que el Gobierno local va a ser "menos paciente" esta vez antes de recurrir al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto.

"Nos damos un mes y medio o dos meses de plazo. No podemos estar esperando eternamente porque esta ciudad necesita el nuevo presupuesto aprobado lo antes posible", ha dicho.

Y es que el hecho de que las cuentas de 2024 fuesen aprobadas en agosto, según ha señalado, ha motivado incidencias como que no sea ya "posible" acometer en 2025 la ampliación de la Feria de Abril con "doscientas y pico" casetas más, extremo que avanzaba ya a mediados de agosto.