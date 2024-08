Satse Sevilla critica la "falta de equipos móviles medicalizados" en agosto para atender urgencias extrahospitalarias

SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha criticado que el mes de agosto ha arrancado en el Distrito Sevilla con tres equipos móviles medicalizados de seis para la atención urgente extrahospitalaria --atención urgente en domicilio o cualquier lugar de la vía pública--. Además, afirman que se ha querido "suplir la falta de equipos móviles" con dos vehículos de intervención rápida, turismos que "no reúnen las condiciones adecuadas, no están equipados y no permiten el correcto traslado de los pacientes al centro sanitario".

Satse ha exigido, a través de un comunicado remitido al Comité de Seguridad y Salud del Distrito Sevilla, explicaciones ante una situación que han calificado de "inadmisible", ya que se ha dejado a la población "sin los recursos de las urgencias extrahospitalarias establecidos como servicios mínimos".

Además, el sindicato ha pedido que se proceda a la reparación de los vehículos a la "mayor brevedad posible" y teme que las vacaciones de verano en algunos servicios puedan demorar su puesta en marcha.

Al hilo de esta cuestión, el Sindicato de Enfermería ha recordado que, en sucesivas reuniones del Comité sevillano, la dirección de personal del Distrito y la presidencia del Comité confirmaron que se iban a poner a disposición del dispositivo de apoyo de Sevilla un total de nueve ambulancias medicalizadas de renting para poder contar diariamente con las seis ambulancias de las urgencias extrahospitalarias establecidas como servicios mínimos y hacer frente a las diversas incidencias que pudieran producirse.

Por todo ello, Satse ha solicitado, mediante registro, que se restituyan las ambulancias medicalizadas y que se dote "de un número suficiente" de vehículos medicalizados para poder garantizar a la población los recursos de urgencias extrahospitalarias establecidos y afrontar las incidencias que surgen en el transcurso de las 24 horas del día los 365 días del año.

El Sindicato también ha considerado que las vacaciones de verano "no pueden ser una excusa" para desmantelar la Sanidad Pública en Sevilla. Este año, además, ha expuesto que "se ha prescindido del enfermero que siempre ha atendido avisos domiciliarios no urgentes en horario de tarde" y que este recorte hay que sumarlo a "otros muchos" que ya ha denunciado, como las plantillas de enfermeros; enfermeros especialistas y fisioterapeutas bajo mínimos; la drástica reducción de camas en época estival; el cierre de unidades enteras o incluso cuando se ha "echado el cerrojo casi en su totalidad" al Hospital Muñoz Cariñanos.

Para terminar, Satse ha asegurado que seguirá reclamando el mantenimiento de una "atención sanitaria de calidad" para los sevillanos durante las vacaciones de verano porque "la salud de los ciudadanos no entiende de épocas del año".