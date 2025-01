Sevilla busca en Fitur atraer al mercado chino con herramientas digitales y contenidos en mandarín

El alcalde de Sevilla, durante la presentación del proyecto 'Spain for All', liderado por la Oficina Española de Turismo en Reino Unido, en el stand de la capital andaluza en Fitur.

'Essence of Seville' es un acuerdo de promoción turística de la ciudad junto a Mastercard y el Banco de China

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido en Madrid a la jornada inaugural de Fitur 2025, donde ha realizado una serie de presentaciones en el stand exclusivo de la ciudad de Sevilla, ubicado dentro del Pabellón de Andalucía, junto al de la Diputación. En este sentido, el primer edil ha declarado que "Sevilla reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad turística. Hemos tenido la oportunidad de presentar una serie de proyectos y eventos de primer nivel que posicionarán a la ciudad como un referente global en el turismo premium y los grandes acontecimientos culturales".

"Hoy damos un paso más en nuestra estrategia de proyección internacional. Sevilla es una ciudad única que combina historia, cultura y modernidad, y estamos listos para liderar en el segmento de turismo de alta calidad, atrayendo a viajeros y eventos que generen un impacto positivo en nuestra economía y nuestra sociedad", ha afirmado el alcalde.

Entre esas iniciativas, 'Essence of Seville', una innovadora campaña en colaboración con Mastercard, Bank of China, Ctrip y Huawei, diseñada para captar al mercado turístico chino. "Hemos creado cinco rutas exclusivas que muestran una Sevilla auténtica, desde el arte contemporáneo de La Cartuja hasta la tradición de la Macarena. Con este proyecto, diversificamos el turismo hacia nuevos barrios, alejándolo del centro histórico y mostramos una ciudad sostenible e inclusiva", ha abundado Sanz.

Gracias a herramientas digitales y contenidos en mandarín, la iniciativa busca eliminar barreras y ofrecer una experiencia única a los visitantes chinos con alto poder adquisitivo. "Este es un modelo pionero que refuerza nuestra posición como un destino global, conectado y comprometido con la innovación", ha añadido el alcalde.

En su tercera presentación, Sanz ha anunciado que Sevilla será la primera ciudad española en sumarse al proyecto 'Spain for All', liderado por la Oficina Española de Turismo en Reino Unido. "Desde Sevilla hemos trabajado intensamente para convertirnos en un referente en turismo accesible. Sabemos que la accesibilidad no solo es una cuestión de justicia social, sino también una gran oportunidad económica", ha destacado el regidor.

El Comité de Accesibilidad, que se celebrará en mayo, reunirá a expertos internacionales y permitirá a Sevilla mostrar iniciativas pioneras como una web turística accesible y programas de formación inclusiva para profesionales del sector. "Estamos comprometidos con un turismo para todos. Sevilla es una ciudad sin barreras, y este proyecto lo confirma", ha subrayado el alcalde.

Otra de las grandes novedades presentadas fue la llegada de los GEM Awards, el primer evento internacional de referencia para el sector del videojuego, que tendrá lugar en Fibes del 24 al 27 de abril. "Este evento posiciona a Sevilla como un actor clave en la economía digital y creativa, atrayendo a 40.000 asistentes y millones de espectadores online. Queremos ser parte activa de esta revolución tecnológica", ha informado el regidor.

Asimismo, el alcalde ha destacado que la elección de Sevilla para este evento confirma la capacidad de la ciudad para combinar tradición con innovación. "Sevilla no solo es historia, es también futuro. Este evento refleja nuestro compromiso con la diversificación económica y la atracción de talento e inversión".

Por otro lado, se ha presentado en el stand de la capital andaluza 'La historia interminable, el musical', junto a representantes de Beon Entertainment, que iniciará durante las próximas Navidades su gira en Fibes. "Esta es una de las superproducciones más importantes del teatro musical contemporáneo". "Una obra mágica que refuerza nuestra posición como referente en eventos culturales de calidad", ha abundado Sanz.

Por último, el alcalde ha agradecido "el gran esfuerzo de todo el equipo municipal y de las empresas colaboradoras por convertir a Sevilla en un referente mundial. Sevilla no es solo un destino; es una experiencia única que deja huella en quienes nos visitan. Estamos preparados para seguir creciendo y liderando en el turismo global".