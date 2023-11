Sevilla cree "más que justificado prescindir unos días" de la estética de la Plaza de España por los Grammy

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha reconocido este miércoles que "entiendo las críticas e incluso las podría compartir" en relación a la instalación de una carpa gigante en la Plaza de España con motivo de los actos organizados en la capital por la gala de los Grammy, prevista para el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes).

En declaraciones a los medios, el regidor hispalense ha apuntado, no obstante, que el "esfuerzo de prescindir unos días de ese espacio emblemático y de su estética habitual creo que está más que justificado" ya que la semana que viene "Sevilla va a ser la capital mundial de la música latina".

"No es algo que me guste mucho pero ser la capital del mundo --de la música latina-- trae algunos inconvenientes", ha apuntado José Luis Sanz, que sí ha querido dejar claro que el Ayuntamiento está pendiente y vela para que el montaje de esta carpa "no produzca" ningún desperfecto en el inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC).

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado ya los artistas y presentadores de la Premiere del Latin Grammy, entre los que se encuentran Vanesa Martín, Julieta Venegas, Niña Pastori e Israel Fernández, que protagonizarán junto a Juanfe Fernández, Diego Guerrero y Omar Montes un homenaje al flamenco.

La Premiere, que tendrá lugar el próximo jueves 16 de noviembre y que se trasmitirá en directo por todas las plataformas de La Academia Latina de la Grabación a partir de las 18,30 horas, estará presentada por la cantante y compositora brasileña Giulia Be junto al actor español Miguel Ángel Muñoz, según ha recogido la Academia Latina de la Grabación en un comunicado.

La gala empezará con las actuaciones de Majo Aguilar (nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi), Paula Arenas (nominada a Grabación del Año, Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Mejor Canción Pop), Mike Bahía (nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo), Vanesa Martín (nominada a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional), Elena Rose (nominada a Compositora del Año), Thiaguinho (nominado a Mejor Álbum de Samba/Pagode) y Julieta Venegas (nominada a Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Canción Pop/Rock).

Los cinco nominados a Mejor Álbum de Música Flamenca, Israel Fernández, Diego Guerrero, Omar Montes, Niña Pastori y Juanfe Pérez, darán comienzo a la gala con una actuación conjunta. Un show que rendirá homenaje al género durante el Día Internacional del Flamenco.

El CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, ha asegurado que la 24 entrega anual del Latin Grammy "comienza oficialmente con la Premiere, y estamos muy entusiasmados de celebrar la excelencia de las grabaciones en español y portugués". "Nuestra primera ceremonia internacional destacará a una gran variedad de artistas de todos los géneros, con una actuación especial de los cinco nominados en la categoría de música flamenca, quienes se presentarán juntos en el escenario", ha apostillado.

Las actuaciones musicales durante la Premiere del Latin Grammy serán producidas por productores y compositores ganadores del Grammy. David Cabrera será el director musical, e Ismael Guijarro el productor de la presentación de música flamenca, mientras que Joni Fernández Marmo y Ayleen Figueras serán las productoras ejecutivas de la ceremonia.