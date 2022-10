Sevilla.- El Festival de las Naciones acoge este domingo el III Concurso Internacional de Cortadores de Jamón

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Naciones acoge este domingo el III Concurso Amateur de Cortadores de Jamón al que se presentarán cortadores aficionados de Sevilla, Huelva y Almería. Organizado por el maestro cortador Cristo Muñoz Montes, que actualmente ostenta cuatro récords Guinness, y Fernando Soto, cortador de jamón profesional y jurado en los concursos nacionales más prestigiosos, se desarrollará de 11,00 a 16,00 horas en la zona central del recinto.

Los aspirantes deberán demostrar, tanto su destreza a la hora de ejecutar el remate de un jamón, el estilo, la rectitud en el corte, la rapidez del mismo, el número de platos obtenido con una pieza, la limpieza y el orden, la presentación de los platos, el rendimiento, el pelado de la pieza, plato de 100 gramos, la calidad de la loncha; la maza, babilla, punta y creatividad en los platos como el emplatado general.

El jurado, compuesto por cinco profesionales del sector, valorará estos aspectos a la hora de otorgar un primer, segundo y tercer premio, así como otro galardón al plato más creativo. Cada participante contará con una pieza de las mismas características aportada por la organización.

El Concurso Internacional Amateur de Cortadores de Jamón del Festival de las Naciones pretende poner fomentar el conocimiento a nivel internacional sobre el jamón, una de las virtudes gastronómicas más reconocidas en Andalucía y valorada a nivel internacional.

Asimismo, los organizadores del concurso internacional, Cristo Muñoz y Fernando Soto, detallarán las técnicas más precisas del corte del jamón, compartiendo sus conocimientos con los presentes.

Al III Concurso Internacional de Cortadores de Jamón se sumará, por la tarde a las 18,00 horas, el musical para niños 'El encanto'. Interpretado por Lalo y sus amigos quienes, además, compartirán con los niños presentes animados juegos y trucos de magia. Tras 'Lalo y sus amigos' el centro de danza Sara López actuará a las 19,00 y 20,30 horas con todos sus alumnos.

CAPITAN MERCURY, LLEGA QUEEN

El Festival de las Naciones acoge también este domingo el mejor tributo a Queen. 'Capitán Mercury' irrumpirá a las 21,30 horas con 'Bohemian Rhapsody' para rememorar los conciertos más emblemáticos de una de las mejores voces que ha dado la música. La leyenda del rock recorrerá El Prado de San Sebastián en un espectáculo muy similar a los de la banda inglesa.

Capitán Mercury, que al igual que Queen cuenta con cuatro miembro, rememorará con el máximo respeto, cariño y fidelidad inolvidables como 'We are the champions', I want to break free' o 'We Will rock you'.

El grupo tributo, que cuenta en con varios premios en festivales de Barcelona, Valencia o Sevilla, es uno de los más reputados a nivel internacional como grupo tributo a Queen. Capitaneado por el sevillano Rafael Arenas-Telera, voz y piano, lleva en su mochila más de 400 conciertos a nivel nacional. Un grupo con escenografía y sonido fiel a Queen pero que destaca por contar con una elevada calidad artística.