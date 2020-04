Sevilla promueve con la Red de Ciudades por la Bicicleta el impulso de este medio "seguro" ante Covid-19

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, ha suscrito este martes desde la vicepresidencia de la Red de Ciudades por la Bicicleta una declaración conjunta con otras ciudades para la promoción del uso de este medio de transporte como "seguro y sostenible" para los desplazamientos ante la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.

Asimismo, se han acordado una batería de medidas para favorecer su uso tanto durante el estado de alerta como una vez que se supere y se entre en otras fases del proceso para poner fin a la pandemia, tal como señala el Ayuntamiento hispalense en un comunicado.

En este sentido, indica que Sevilla ha sido de "las primeras ciudades" en recuperar el uso del servicio de alquiler de bicicletas Sevici, en funcionamiento desde el 20 de abril para los desplazamientos justificados dentro del actual decreto de alarma.

"La bicicleta es una alternativa segura y sostenible en los desplazamientos diarios y que va a cobrar mucha fuerza en la vuelta al día a día de las ciudades. Los gobiernos locales tenemos la obligación de impulsar su uso en condiciones de normalidad, así como todas aquellas iniciativas relacionadas con la misma, y su actividad empresarial que finalizan y enriquecen el tejido productivo de las ciudades", ha indicado el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

La declaración conjunta establece así en primer lugar una batería de medidas que conforman un plan de choque de las ciudades para la promoción del uso de la bici en este escenario de crisis sanitaria y siempre dentro de las restricciones en cuanto a los usos y desplazamientos.

Entre ellas, la ampliación de las redes de carriles bici, que en Sevilla cuenta con más de 200 kilómetros; la reapertura de los servicios públicos de alquiler de bicicletas, que en la ciudad está en funcionamiento desde el lunes; la reducción de límites de circulación de velocidad a 30 kilómetros hora, algo que en Sevilla se aplica ya en todo el casco histórico, o el establecimiento de aparcamientos seguros, ante lo que el Consistorio indica que en la capital se han duplicado sus plazas en los últimos años y tiene en marcha nuevos proyectos.

Asimismo, las ciudades han solicitado al Gobierno central y a las comunidades autónomas un plan urgente de ayudas para la compra de bicicletas eléctricas y mecánicas.

El objetivo que se plantea en la declaración es promover el uso de este medio de transporte durante y después de la crisis sanitaria como un medio seguro que "garantiza el aislamiento social, no contamina, no hace ruido, no genera gases de efecto invernadero, resude la siniestralidad grave, es flexible, genera salud es económico y es muy eficaz además como herramienta para el comercio de proximidad".

En este sentido, durante la sesión de la red de ciudades por la bicicleta también se ha debatido el destacado papel que en el reparto de mercancías están teniendo las empresas dedicadas a este tipo de actividad a través de la bicicleta, así como la importancia de que la vuelta al trabajo se lleve a cabo, "siempre que sea posible, mediante el Empleo de modos sostenibles, incluyendo el transporte público con las debidas precauciones".