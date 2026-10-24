Sevilla suma otra conexión con la Bretaña francesa este lunes y volará a Maastricht (Países Bajos) a partir de enero

Un avión de Transavia, estacionado junto a una de las pasarelas de acceso en la terminal hispalense - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla estrena este lunes otro vuelo directo; en esta ocasión a la Bretaña francesa, en concreto, a la ciudad de Rennes, con lo que refuerza la conexión con esta región situada al noroeste del país, que cuenta con muchos atractivos turísticos --Saint Malo entre ellos, con su catedral de estilo románico y gótico--. El vuelo será operado por Transavia, que ya tiene una ruta con Brest, a dos horas y media por carretera de Rennes.

Esta conexión se ha programado con dos frecuencias semanales --lunes y jueves--, según informan desde la aerolínea, mientras que los jueves y domingos son los días habilitados para volar a Brest. La capital de la Bretaña francesa, a 50 km del Canal de la Mancha y a 80 km del océano Atlántico, es conocida por sus casas medievales con fachada de entramado de madera y su gran catedral, sin olvidar el espectacular Mont Saint-Michel. Al sur del río Vilaine se alza el Museo de Bellas Artes, con obras de Boticelli, Rubens y Picasso.

No son los únicos destinos en Francia, ya que a mediados del pasado mes de septiembre, Sevilla retomó su conexión directa con Marsella también de la mano de esta aerolínea de bajo coste de Air France-KLM, que ha estado operativa hasta este jueves. Además, opera con Burdeos, Lyon, Montpellier, Nantes y París-Orly.

OTRA CONEXIÓN CON PAÍSES BAJOS

Asimismo, la compañía ha programado otro vuelo directo a Países Bajos que se sumará a la conexión con el aerpuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Se trata de Maastricht, en el extremo sur del país, entre Bélgica y Alemania. La ciudad, una de las 30 más pobladas del país, está situada a unos 230 km al sureste de la capital y de la sede del gobierno La Haya.

Por lo demás, Transavia opera desde el aeropuerto de Sevilla vuelos directos a Burdeos (hasta dos vuelos semanales), Lyon (3), Montpellier (2), Nantes (3), París-Orly, Ámsterdam (10), Bruselas (4), Eindhoven (4) y Róterdam (3).