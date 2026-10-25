Granada recupera desde este domingo su conexión aérea directa con Bilbao con dos vuelos semanales

Archivo - La diputada provincial de Turismo, Mónica Castillo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Federico García Lorca de Granada retomará el próximo domingo, 25 de octubre, su conexión aérea directa con Bilbao gracias a la reactivación de la ruta de Vueling, que contará con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, durante la temporada de invierno.

Según ha precisado la Diputación de Granada en una nota, tras una suspensión temporal desde marzo de este año, la aerolínea española ha programado los vuelos de los jueves con salida desde Bilbao a las 11,25 horas y llegada a Granada a las 12,55 horas. El trayecto de regreso despegará del aeródromo granadino a las 13,30 horas y aterrizará en la capital vizcaína a las 14,55 horas.

Los domingos, los vuelos partirán de Bilbao a las 7,05 horas, con llegada a Granada a las 8,35 horas, mientras que la salida desde Granada será a las 9,10 horas, con llegada a Bilbao a las 10,35 horas. La conexión tendrá una duración aproximada de una hora y media y está prevista su operación con aviones Airbus A320.

Por su parte, la diputada provincial de Turismo, Mónica Castillo, ha valorado positivamente la recuperación de esta ruta, que permitirá "reforzar la llegada de visitantes procedentes del País Vasco y mejorar las comunicaciones con uno de los principales núcleos urbanos y económicos del norte de España".

"Recuperar la conexión directa con Bilbao es una excelente noticia para Granada y para nuestro sector turístico. El País Vasco constituye un mercado de gran interés por su capacidad emisora de viajeros, y esta ruta nos permite acercar nuestra oferta turística a un público que valora especialmente la cultura, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias de calidad", ha señalado Castillo.

Al hilo, la diputada ha añadido que "las nuevas conexiones aéreas son fundamentales para seguir mejorando la competitividad de Granada como destino. Queremos que quienes lleguen a nuestro aeropuerto descubran también la riqueza de toda la provincia, desde Sierra Nevada y la Costa Tropical hasta la Alpujarra, el Poniente Granadino o el Geoparque, contribuyendo a distribuir los beneficios del turismo por todo el territorio".

En suma, la recuperación del enlace facilitará tanto las escapadas de fin de semana como los desplazamientos profesionales y personales entre ambos territorios. Además, "contribuirá a ampliar las oportunidades de captación de visitantes nacionales y a reforzar la actividad turística provincial durante todo el año".