La sevillana Comegu cierra el curso escolar con la formación de 14 alumnos en soldadura tras 120 horas de enseñanza

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Construcciones Metálicas del Guadalquivir (Comegu) ha despedido el curso escolar con la formacion de un total de 14 alumnos que acaban de superar un curso de 120 horas, que los han cualificado en el que sigue siendo "uno de los oficios con más salida del mercado laboral, a pesar de estar muy poco demandado por los jóvenes", según han informado desde Comegu. "Esta es quizás la clave de que la oferta de empleo en soldadura duplique el número de trabajadores que se van formando en el sector, por lo que se consolida como una de las profesiones con mejores perspectivas", han dicho.

El curso ha estado dirigido por Manuel Lérida y coordinado por el profesor José Manuel Hermosín. Los participantes lo califican como "un trampolín al empleo". Alumnos como Desmond Samson, originario de Nigeria, llegó a España en búsqueda de oportunidades y "encontró en el curso de soldadura de Comegu una vía para alcanzar sus objetivos". Hay otros que han optado por la formación en este ámbito para impulsar su carrera laboral, como José María González, que cuenta con varios años de experiencia en el mundo del metal. "Desde el primer momento estábamos trabajando con electrodos", ha explicado, elogiando especialmente la paciencia y dedicación del profesor Hermosín.

Por su parte, Henry Maldonado se inscribió al curso impulsado por su interés en trabajar con hierro y la fascinación por la soldadura. "No es un mundo de hombres", ha dicho. Hay sectores en los que prima la igualdad de participación de mujeres y hombres, pero la soldadura no es uno de ellos. Ver a una mujer en un taller, haciendo uso del metal y de las herramientas para soldar, no suele ser lo común, pero "en la vida hay que aprender de todo", ha explicado María José Hidalgo, que, motivada por esta filosofía, también se convirtió en alumna de Comegu. "Hay cosas que cuestan más trabajo en el mundo de la soldadura, al fin y al cabo es técnica y hay que practicar, pero al final lo sacas", ha comentado.

Algo parecido ha vivido Inmaculada Martín cuando decidió dejar el mundo comercial en el que llevaba años trabajando para dar un giro radical a su vida laboral. "Es la primera vez que desarrollo un trabajo de estas características y me ha sorprendido para bien", ha afirmado. "La soldadura es técnica y con cursos como este, es fácil construir los pilares del aprendizaje. Los alumnos salen de aquí con muchísima base", ha destacado el profesor José Manuel Hermosín.

La formación se divide en dos partes: 90 horas de formación en electrodos y 30 horas en soldadura semiautomática, conocimientos más que suficientes para hacerse un hueco en cualquier empresa del sector, especialmente si se tiene predisposición para aprender y ganas de trabajar. La culminación de este curso, fruto de la dedicación de los alumnos y del esfuerzo de los docentes, también demuestra que las habilidades en soldadura que demanda el mercado laboral actual es algo que se puede conseguir.