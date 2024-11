Simof prepara su 30 edición con una gala, congreso profesional, un "laboratorio" de moda, artesanía e innovación

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 30 edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof 2025), coorganizada por la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre y el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), se celebrará del 30 de enero al 1 de febrero de 2025 en dicho recinto, congregando un año más a diseñadores consagrados, noveles, artesanos, modelos y amantes de la moda andaluza.

Al acto de presentación han acudido la teniente de alcalde del área de Gobierno de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla,Angie Moreno; el director gerente de Contursa, Antonio Castaño; y la directora de Doble Erre, Raquel Revuelta; acompañados de diseñadores y patrocinadores de la gran cita de la moda flamenca.

Para Angie Moreno, "la industria flamenca en Sevilla trasciende lo artístico para convertirse en parte de su esencia, en motor clave de la economía, el turismo y la proyección cultural de la ciudad", ha explicado la delegada de Turismo y Cultura.

"Quién me iba a decir 30 años después que aquella idea visionaria que tuve con mi equipo de Doble Erre de dar visibilidad a las costureras y modistas que trabajaban en los talleres iba a suponer una auténtica transformación de la industria de la moda flamenca", ha explicado de su lado Raquel Revuelta.

Además, ha añadido que "la aparición del salón primero, y desde 2023, la Semana Internacional de la Moda Flamenca, ha sido toda una revolución que constata que se trata de un arte vivo en el que hay cabida tanto para la visión más tradicional como para las ideas más vanguardistas".

"Durante tres décadas hemos ayudado al crecimiento de este sector que fusiona talento, pasión, artesanía e innovación, sin olvidar las raíces del traje de flamenca, seña de identidad, sello y esencia de nuestra cultura andaluza".

Esta edición viene acompañada de un calendario de acciones cuyo objetivo es seguir poniendo en valor la marca Simof y evidenciar la evolución de la moda flamenca tanto en el ámbito local como internacional.

Este lunes ha sido presentado además el cartel de la edición de 2025, obra del arquitecto y diseñador gráfico Juanjo Montoya, que está inspirado "en uno de los aspectos claves del traje de flamenca, su movimiento y la gracia de su estética natural durante el baile".

El motivo central del cartel es "una joven andaluza, poderosa, racial, que baila descalza y se presenta sin mirar al espectador, concentrada en su momento, sin una pose artificial o estática, es pura naturalidad".

Una de las acciones del 30 aniversario de SIMOF arranca justo este martes. Se trata de Factoría SIMOF, el primer laboratorio de moda flamenca en el que diseñadores y artesanos andaluces podrán avanzar y testar las tendencias de la próxima temporada.

Es un espacio experimental e innovador que reunirá a los principales actores de la moda flamenca -modelos, diseñadores, fotógrafos, estilistas, marcas y medios- en el Pabellón de Finlandia, sede de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura (FIDAS) en la Cartuja de Sevilla.

Otra novedad es que los Premios Flamenco en la Piel, creados en 2014, se celebrarán, por primera vez, en las Bodegas Fundador de Jerez de la Frontera (Cádiz), coincidiendo con el 150 Aniversario de la marca Brandy Fundador. La entrega de los reconocidos galardones será el martes, 10 de diciembre.

La propia Raquel Revuelta será la encargada de realizar un ciclo de entrevistas a celebridades y personalidades, amigas de SIMOF a lo largo de sus 30 años. Serán en el Hotel Only You, Hotel oficial de SIMOF.

Simof se vestirá además de gala en febrero para celebrar su 30 aniversario, con una gala. El evento reunirá a diseñadores, modelos, patrocinadores, firmas expositoras y colaboradores que conforman esta gran familia.

Simof 2025 organizará además el I Congreso Profesional de Moda Flamenca, un evento para conocer el estado actual y futuro de la industria flamenca. Diseñadores, artesanos, fabricantes, expertos en moda, economía y profesionales de la moda flamenca intercambiarán la próxima primavera conocimientos, experiencias, tendencias, datos y conclusiones. Un espacio donde debatirán los desafíos y oportunidades del sector incluyendo temas como la sostenibilidad, técnicas tradicionales vs técnicas innovadoras, escalabilidad, entre otros.

Simof cumple 30 años con el apoyo de los siguientes patrocinadores: la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía; Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía; Ayuntamiento de Sevilla; Lipasam; Aromas; Marqués de Cáceres; Flamentex; Brandy Fundador; Grupo AVISA; Enrique Tomás; Iryo, tren oficial de SIMOF; Hotel Only You, hotel oficial de Simof Clínica Doctor Ortiz; Teatro Flamenco Sevilla; Nuria Cobos, zapato oficial de SIMOF; Peluquería y Maquillaje Ana Camero y Make Up School by Cristina Rivero.