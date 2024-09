El sorteo de la ONCE deja 175.000 euros en la calle Asunción de Sevilla capital

El vendedor José María Fernández en Los Remedios - ONCE

El nuevo premio se une a los 280.000 euros repartidos el pasado viernes en el centro de Camas



SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE del segundo día de septiembre ha dejado una parte de su fortuna en la capital andaluza, en la entrada de la calle Asunción desde la plaza de Cuba, donde José María Fernández vendió este pasado lunes cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Después de 35 años al frente de un estudio de arquitectura en la calle Asunción, Fernández se afilió a la ONCE en 2014 por la pérdida de su campo visual tras un infarto macular.

El cambio radical en su vida que supuso pasar de arquitecto a vendedor de la ONCE, hace ahora ocho años, le ha supuesto todo un reto y un ejemplo para sus hijos, dice orgulloso. "La ONCE ha sido una segunda oportunidad para mí, me siento muy orgulloso de trabajar aquí, para mí ha sido una superación y un ejemplo para mis hijos", afirma.

Este vendedor de la ONCE ha celebrado que acaba de repartir 175.000 euros con el cupón de este pasado lunes. "Me hubiera encantado dar más, pero aun así me produce una gran satisfacción, es como una meta, como cuando uno acaba la carrera", explica; señalando que en Los Remedios, su barrio, "hay mucha gente que viene a comprar su cupón para ser escuchada, hay mucha soledad en Los Remedios, mucha gente mayor".

Estos premios se unen a los repartidos el pasado viernes por la vendedora de la ONCE María Barrera Benítez, quien repartió siete cupones agraciados con 40.000 euros cada uno de ellos, o sea 280.000 euros en total, en la calle Santa María de Gracia de Camas, en pleno centro neurálgico de dicho municipio aljarafeño.