SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cajasol de Sevilla acogerá la presentación del libro 'El adiós de Jesús Navas' el próximo 22 de noviembre. El evento iniciará a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, en un acto organizado por la Fundación Cajasol, que preside Antonio Pulido.

'El adiós de Jesús Navas', que ha salido recientemente al mercado, se trata del primer libro editado después del europeo de futbol ganado por España y un homenaje a Jesús Navas, uno de los capitanes de la selección española y una de las grandes leyendas históricas del fútbol nacional.

Una obra editada "en un tiempo récord" por Sevilla Press, coordinada por los periodistas Miguel Gallardo y Marina Bernal, que cuenta con la participación de textos de Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS; José Antonio Sánchez Araujo, maestro de periodistas desde Radio Sevilla; José Manuel García, periodista durante muchos años en Marca y en As; Manolo Aguilar, periodista de Radio Sevilla de la Cadena Ser, y Félix Machuca, periodista de ABC de Sevilla.

A ellos se suman Rafael Pineda, corresponsal deportivo en Andalucía del diario El País; Bartolomé Cabello, periodista de Onda Cero e hijo adoptivo de La Campana; y Guillermo Rai, corresponsal en Madrid de The Athletic, el medio deportivo de The New York Times.

Además, participan y escriben en la obra el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, el entrenador Joaquín Caparrós, los exjugadores del Sevilla Pablo Blanco y Pablo Alfaro, el tertuliano del programa de televisión El Chiringuito Cristóbal Soria, el historiador Pablo Borrallo y Alejandra Moral, esposa de Jesús Navas.

El trabajo editorial cuenta con fotografías de Manuel Olmedo, de Manu Gómez y del archivo de Sevilla Press, en el que se han reunido más de cien imágenes de la historia del jugador y en el que rinde honores a la trayectoria futbolística de Jesús Navas, considerado por muchos como "el jugador más importante de la historia del Sevilla FC", tanto por partidos jugados como por trofeos conseguidos.

EL SELECCIONADOR NACIONAL Y JESÚS NAVAS

El seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente ha escrito en el libro homenaje al jugador Jesús Navas que participó en la última Eurocopa, donde España se proclamo campeona de Europa por segunda vez tras ganar en la final a Inglaterra.

Luis de la Fuente (Haro 1961) comparte con Jesús Navas, "además de los conceptos de esfuerzo, disciplina y la superación personal, una gran amistad". "Vínculos personales que trascienden lo deportivo fue su entrador en los juveniles del Sevilla cuando eol jugador tenia 15 años y que se amplía a sus respectivas familias", han explicado desde Sevilla Press.

En la obra, el entrenador recuerda cómo fue su primer encuentro con el jugador, habla de él y de cómo ve su futuro. Así, ha titulado su artículo como 'Jesús Navas es un ejemplo muy importante y muy válido para la sociedad en general'.

A través de su escrito en el libro, el entrenador recuerda "perfectamente" la primera vez que vio a Jesús Navas. "Yo estaba entrenando al Juvenil de División de Honor del Sevilla y era un partido que él estaba jugando con el Cadete del Sevilla FC"." La primera impresión que me dio es que era un chico finito, muy delgadito, pequeño físicamente, pero que tenía unas condiciones impresionantes", indica.

Para el entrenador, el futbolista sevillano "marcaba la diferencia en su equipo". "Mi primera impresión fue evidentemente futbolística y comprendí que ahí había un jugador de mucho más talento y que iba a tener un gran futuro por delante; en el plano deportivo tendría que destacar de él, fundamentalmente profesionalidad, talento y ambición", añade. "En el plano personal, también podría repetirme, pero me decanto por honestidad, honradez y que es buena persona".

OTROS LIBROS DE SEVILLA PRESS

La editorial Sevilla Press posee también en el mercado una colección de vidas gráficas de famosos andaluces entre los que se encuentran los libros 'Canta, Rocío, Canta', dedicado a Rocío Jurado; 'Soy Raphaelista', en el 60 aniversario del debut del cantante sobre los escenarios, y 'Lola el brillo de sus ojos', en el centenario del nacimiento de Lola Flores.

A ellos se suman los tres de la periodista Marina Bernal , 'Superviviente Pantoja', dedicado a Isabel Pantoja; 'Paquirri, en primera Persona', en una edición especial por el 40 aniversario de la muerte del torero en Pozoblanco; 'Carmen Sevilla, la novia de España' y 'Gracia Montes, la voz de Cristal', todos ellos del también periodista Alfredo Sánchez, y 'Con el 17...¡¡¡Joaquín!!!', del periodista Miguel Gallardo. Además, se une 'El Adiós de Jesús Navas', también de Miguel Gallardo y Marina Bernal, que se presentará el 22 de noviembre en el Teatro Cajasol de Sevilla, a las 19,00 horas.

De microrrelatos tiene publicada la editorial tres libros de 'Anónimos Infinitos' --las ediciones 1, 2 y 3--, de la colaboradora de TVE, canal sur TV y la Sexta, Marina Bernal, y 'Sevilla, la ciudad más amada', del exdecano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo.

Asimismo, están publicados '75 años de la historia del baloncesto sevillano', de Antonio Ruiz; 'Chipiona, un paraíso cercano', de Marina Bernal, hija adoptiva de Chipiona; 'Regla de Chipiona', del periodista Miguel Gallardo, del que el pasado 14 de septiembre fue presentada en el claustro de Chipiona la tercera edición actualizada por Cristóbal Ruiz, director de la Radio Televisión de Chipiona, y el reciente libro dedicado a El Conde de Regla, de Pablo Borrallo.